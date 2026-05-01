تكنولوجيا: سامسونج ترتقي بالمشهد التجاري في الرياض بافتتاح “متجر سامسونج للجوالات” الجديد في “واجهة روشن”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات رسمياً عن افتتاح أحدث متاجر التجربة لقسم الجوالات في “واجهة روشن” المميزة في الرياض. ويمثل هذا الافتتاح محطة هامة، حيث يعد المتجر الخامس الذي يتم إطلاقه ضمن خطة التوسع الاستراتيجية لشركة سامسونج السعودية للإلكترونيات، ما يعزز حضور العلامة التجارية في المدن الرئيسية في المملكةالعربية السعودية.

ويوفر هذا المتجر المتطور أحدث ابتكارات منظومة “Galaxy” في قلب العاصمة السعودية، الرياض حيث يعمل كمركز تفاعلي للاكتشاف العملي والتفاعل التكنولوجي. وقد صُمم فرع ” واجهة روشن ” بعناية فائقة ليركز بشكل كامل على مبيعات الأجهزة المحمولة وتعزيز تجربة المستخدم، مما يمثل تحولاً في النمط التقليدي للتسوق من خلال إعطاء الأولوية لبيئة بيع جذابة تتيح للزوار التفاعل المباشر مع المنتجات واستكشاف منظومة سامسونج عن قرب.

هذا ويقدم هذا النهج المتمحور حول المستهلك مزايا ملموسة، حيث يمنح الجمهور فرصة استكشاف وتجربة أجهزة سامسونج عملياً قبل الشراء. وذلك بدايةً من أحدث هواتف “Galaxy” الرائدة وصولاً إلى الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية المبتكرة، كما ويوفر المتجر تجربة شاملة تتيح لعشاق التقنية والمستخدمين اليوميين على حد سواء التنقل بسلاسة داخل المكان، معززاً التزام سامسونج بجعل ابتكاراتها أكثر سهولة ووصولاً في المدن السعودية الكبرى.

وبهذه المناسبة، صرح سامي خير الله، نائب الرئيس نائب الرئيس لقطاع الجوالات في شركة سامسونج السعودية لإلكترونيات” تعد الرياض عاصمة رقمية متسارعة الخطى، ويتطلع المستهلكون فيها إلى تجربة تسوق تتماشى مع احتياجاتهم الديناميكية. لقد تم بناء متجر التجارب الجديد في واجهة روشن لتمكين مستخدمينا، فنحن لا نعرض التكنولوجيا فحسب، بل ندعو عملاءنا لتجربة واختبار إمكانات أجهزتنا المحمولة في بيئة مخصصة، مما يضمن عثورهم على ما يناسب أسلوب حياتهم المتصل تماماً”.

ويضم متجر سامسونج للجوالات في ” واجهة روشن ” مجموعة من المناطق المخصصة التي تتيح للزوار الاستمتاع بأنشطة تفاعلية مصممة لإبراز قوة اتصال”Galaxy” ، بالإضافة إلى ذلك، يوفر المتجر مجموعة من المفاجآت والتجارب الحصرية للزوار خلال أسبوع الافتتاح، مما يضع معياراً جديداً لتجربة بيع التجزئة في عاصمة المملكة العربية السعودية.

