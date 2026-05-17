تكنولوجيا: شركة فيفو تؤكد رسميا إطلاق سلسلة Vivo S60 وسط تسريبات تكشف مواصفات الشاشة والبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت فيفو رسميا إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Vivo S60 داخل السوق الصينية حيث بدأت الشركة بالتشويق لهذه التشكيلة القادمة وسبق للشركة أن أطلقت سلسلة Vivo S50 المتوسطة خلال شهر ديسمبر من عام 2025 والتي ضمت الطراز القياسي Vivo S50 وطراز Vivo S50 Pro Mini الذي تم تغيير اسمه لاحقا إلى Vivo X300 FE للأسواق العالمية وكشف مدير المنتجات Han Boxiao عبر منصة Weibo عن تصميم الجيل الجديد حيث أظهرت صورة تشويقية هاتف Vivo S60 بلون أبيض فضي مستوحى من انعكاس الضوء على سطح البحر بالإضافة إلى استخدام ظهر زجاجي منحوت على البارد لتقديم مظهر جمالي فريد ومميز جدا

و المواصفات المسربة شاركت عن تفاصيل مثيرة حول أحد طرز سلسلة Vivo S60 والذي قد يكون الطراز القياسي حيث أشار المصدر لتزويد الهاتف بشاشة يبلغ مقاسها 6.59 بوصة توفر دقة عرض تبلغ 1.5K لتجربة بصرية رائعة ومن المتوقع أن يعتمد الجهاز على معالج قوي من سلسلة Snapdragon 8s لضمان أداء ممتاز وسيحتاج الهاتف بالتأكيد إلى سعة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية لمعالجة المهام المتعددة بسرعة فائقة ولضمان تقديم تجربة استخدام سلسة بنسبة 100% وخالية تماما من أي تقطيع أو تأخير أثناء تصفح التطبيقات الثقيلة

وتشير التسريبات أيضا لامتلاك الهاتف بطارية ضخمة تبلغ سعتها حوالي 7000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90 واط مما يضمن بقاء الجهاز قيد التشغيل لفترات طويلة وأضاف المصدر أن الهاتف سيأتي بإطار معدني متين ومستشعر بصمة فوق صوتي مع تصنيفات IP68 و IP69 لمقاومة الغبار والماء وقد يتوفر الهاتف بخيار لوني وردي جذاب و أكدت العلامة التجارية الفرعية iQoo التابعة لشركة Vivo استعدادها لإطلاق حاسوب لوحي رائد جديد جنبا إلى جنب مع هاتف iQoo 15T المنتظر داخل الأسواق الصينية قريبا لتعزيز حضور الشركة التنافسي