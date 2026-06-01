تكنولوجيا: ديل تطلق جهاز كمبيوتر محمولا جديدا مقاس 13 بوصة بمعالجات من AMD وسعة تصل إلى 64 جيجابايت ذاكرة عشوائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حدثت ديل للتو سلسلة Pro 7 Series الخاصة بها بخيارات 2 in 1 جديدة ومن المثير للدهشة أن خيارات شركة AMD الخاصة بالشركة أرخص بكثير من نظيراتها من شركة إنتل ولا يزال من الممكن تكوين جهاز Pro 7 Series 13 2 in 1 P703265 بسعة تبلغ 64 جيجابايت ذاكرة عشوائية واتصال خلوي بتقنية 5G

وأصدرت شركة ديل للتو جهاز Pro 7 Series 13 كجهاز 2 in 1 يعمل بمعالجات Panther Lake من شركة إنتل وفي الوقت نفسه تقدم الشركة نفس الجهاز المحمول بأحدث معالجات Ryzen AI 400 من شركة AMD كبديل أصغر لأجهزة 2 in 1 القديمة مثل جهاز 14 Plus 2 in 1 الذي قمنا بمراجعته في شهر يوليو من عام 2026 ويباع حاليا بمبلغ 819 دولارا

ومن المثير للدهشة أن خيارات Pro 7 Series 13 2 in 1 من شركة AMD هذه أرخص بكثير من نظيراتها من شركة إنتل وللتوضيح تفرض شركة ديل مبلغ 2914 جنيها إسترلينيا و 2989 دولارا و 3277 يورو لمتغيرات شركة إنتل المكونة مسبقا ومع ذلك تنخفض هذه الأسعار إلى 2230 جنيها إسترلينيا و 2539 دولارا و 2501 يورو عند استخدام مكونات شركة ديل ومع ذلك تبيع شركة ديل طرز شركة AMD بسعر أقل في الولايات المتحدة حتى كطراز مكون مسبقا وحاليا يبدأ سعر جهاز Pro 7 Series 13 2 in 1 P703265 من 2421 دولارا في الولايات المتحدة و 2500 دولار كطراز مكون مسبقا يتميز بمعالج Ryzen AI 5 Pro 435 وسعة تبلغ 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومحرك أقراص SSD بسعة تبلغ 512 جيجابايت وشاشة تعمل باللمس بدقة 1200p وفي الوقت نفسه يكلف جهاز 2 in 1 الجديد القائم على معالجات شركة AMD من ديل ما لا يقل عن 2093 جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة و 2346 يورو في منطقة اليورو أو 2699 جنيها إسترلينيا و 3034 يورو للوحدات المكونة مسبقا

ويمكن تكوين جهاز P703265 بمعالج Ryzen AI 7 Pro 450 ومعالج Ryzen AI 9 Pro 465 ومعالج Ryzen AI 9 HX Pro 470 بالإضافة إلى سعة تبلغ 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت من نوع LPDDR5X 8533 مخصصة ومدمجة كجزء من أي ذاكرة عشوائية وعلاوة على ذلك تبيع شركة ديل جهاز 2 in 1 مع اتصال خلوي بتقنية 5G واتصال تقنية Wi Fi 7 ومساحة تخزين PCIe Gen 5 تصل إلى 2 تيرابايت ولا يمكن تجهيزه إلا بشاشة IPS بسطوع يبلغ 500 شمعة وتغطية مساحة ألوان sRGB بنسبة 100% ويرجى مراجعة موقع شركة ديل لمزيد من التفاصيل