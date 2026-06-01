تكنولوجيا: تقارير تفيد باختبار شركة هواوي لترقية ضخمة في التصوير الفوتوغرافي لسلسلة Pura 100

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار تسريب جديد إلى أن الإصدار القادم من سلسلة هواتف Pura الرائدة من هواوي سيأتي مع ترقية كبيرة في الكاميرا وبالوقت الحالي لا تزال طريقة التنفيذ الدقيقة غير واضحة ولكن تم رؤية تقنية مماثلة سابقا في هواتف هونر وعلى مر السنين أصبحت كاميرات الهواتف أكثر قدرة مع صور ومقاطع فيديو عالية الدقة واستنساخ دقيق للألوان ومعالجة أسرع وركزت سلسلة هواتف Pura من هواوي على الارتقاء بأداء الكاميرا إلى آفاق أعلى مع كل جيل جديد ويبدو أن التكرار القادم سيحدث ترقية كبيرة في التصوير الفوتوغرافي بالهواتف لضمان أداء مستقر بنسبة 99.9% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وتأتي هذه المعلومات بفضل المسرب الموثوق Digital Chat Station عبر منصة Weibo والذي ينص على أن شركة كبرى لتصنيع الهواتف تختبر تقنية دمج الكاميرات المتعددة لتقديمها في عام 2027 وبينما لا يذكر المسرب اسم العلامة التجارية فإن الرمز التعبيري المستخدم مرادف لشركة هواوي ومن المرجح أن التسريب يلمح إلى سلسلة هواتف Huawei Pura 100 لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من الذاكرة العشوائية المدمجة بالجهاز لتوفير أداء خالي من التقطيع

وستعمل تقنية دمج الكاميرات المتعددة بشكل أساسي على دمج البيانات من جميع العدسات الثلاث وهي الرئيسية وذات الزاوية العريضة للغاية والمقربة لإنتاج صورة واحدة عالية الجودة بأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الدقة والوضوح وتم استخدام هذه التقنية في هواتف سلسلة Honor Magic لسنوات لذلك فهي ليست ثورية ولكن تنفيذ هواوي لها قد يجبر العلامات التجارية الكبرى الأخرى على أن تحذو حذوها مع هواتفها الرائدة لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

وعلاوة على ذلك ينص التسريب أيضا على أن هذه العدسات ستحتوي على مستشعرات متعددة الأطياف والتي من شأنها تحسين دقة الألوان نظريا من خلال التقاط نطاقات طيفية مختلفة وتجدر الإشارة إلى أن المستشعرات متعددة الأطياف ليست غير شائعة أيضا في الهواتف حيث تحتوي سلسلة هواتف Huawei Pura 90 عليها أيضا لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا ومحبي التصوير بمختلف أنحاء العالم وتوفير صور نابضة بالحياة بجميع ظروف الإضاءة