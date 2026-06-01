تكنولوجيا: أسوس تكشف عن أول شاشة ألعاب OLED مخصصة لبطولات Esports بمقاس 24.5 بوصة ومعدل 540 هرتز في العالم #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أسوس بشكل رسمي عن شاشة الألعاب ROG Strix OLED XG259QWPG Ace الجديدة كليا والمصممة خصيصا لمتسابقي ومحترفي الألعاب الإلكترونية ببطولات Esports العالمية وجاء تطوير هذه الشاشة بالتعاون مع منظمات كبرى مثل PGL و BLAST لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وتعتمد الشاشة الجديدة على لوحة من نوع TrueBlack Glossy Tandem WOLED بمقاس يبلغ 24.5 بوصة لتحقيق معدل تحديث مذهل يصل إلى 540 هرتز وزمن استجابة فائق السرعة يبلغ 0.2 ملي ثانية لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة بالنظام لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات

وتتميز الشاشة بوجود علامات قياس دقيقة على الحامل لضمان إعدادات متسقة على مستوى المحترفين بالإضافة إلى قائمة تخصيص جديدة Quick OSD وأوضاع ألوان مخصصة Esports Color تفيد اللاعبين المنتقلين من شاشات TN القديمة  لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

وتأتي الشاشة متوافقة تماما مع معيار VESA DisplayHDR 600 True Black وتغطي نطاق ألوان DCI P3 بنسبة 99.5% لتقديم ألوان مذهلة ودقة فائقة وتعد هذه الشاشة جزءا من ابتكارات أسوس الواسعة في معرض COMPUTEX 2026 والتي تتضمن أيضا شاشات ROG Swift OLED وسلسلة شاشات ProArt وعائلة ZenScreen المتطورة لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

