تكنولوجيا: أسوس تكشف عن الأسعار العالمية لجهاز الكمبيوتر المصغر المخصص للألعاب الجديد ببطاقات رسومية خارقة #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أسوس عن معلومات الأسعار العالمية لجهاز الكمبيوتر المكتبي الصغير الجديد المخصص للألعاب في العديد من الدول ضمن فعاليات معرض COMPUTEX 2026 بالعاصمة تايبيه وأكدت الشركة أن جهاز ROG NUC 16 سيكون متاحا على مستوى العالم مع بطاقات الرسوميات GeForce RTX 5070 Ti أو GeForce RTX 5080 المحمولة من شركة إنفيديا جنبا إلى جنب مع معالج Core Ultra 9 290HX Plus من شركة إنتل لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ويأتي هذا الجهاز كبديل لطراز ROG NUC السابق وتوفر معالجات شركة إنتل الجديدة تحسنا ملحوظا في الأداء بنسبة تقارب 5% وتخطط شركة أسوس لبيع الفئات المزودة بسعة 16 جيجابايت فقط من نوع DDR5 لتشغيل الألعاب والبرامج بسلاسة فائقة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة بالنظام لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات

وسيتم بيع جهاز ROG NUC 16 مع سعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت من نوع PCIe Gen 4 وتأتي كل فئة مع محول طاقة بقدرة 380 واط ويبلغ وزن الجهاز حوالي 3.12 كيلوجرام وتبلغ أبعاده الخارجية حوالي 282.4×189.5×56.5 من حيث الحجم الكلي بأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الكفاءة والسرعة العالية لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

وحتى الآن يباع الجهاز في الصين بسعر يبدأ من 29999 يوان صيني للطراز الأساسي و 30999 يوان صيني للنموذج الأبيض وأكدت أسوس أن جهاز الألعاب الصغير الجديد سيكلف 3799 دولارا في الولايات المتحدة و 5249 دولارا في كندا مع بطاقة RTX 5080 المحمولة بينما يتوفر الطراز القديم بأسعار مختلفة مما يجعله إضافة استثنائية لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم واللعب لفترات طويلة بكفاءة تامة