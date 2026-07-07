تكنولوجيا: شركة Minisforum تطلق جهاز الكمبيوتر المصغر الجديد NAB9S عالميا بذاكرة عشوائية سعة 32 جيجا ومنفذ 2.5 Gigabit Ethernet في الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادت شركة Minisforum إلى سلسلة أجهزتها المكتبية المصغرة EliteMini NAB9 بعد أن قامت بسحب وحدات NAB9 قبل نحو عام تقريباً بسبب عيوب في مواد المكثفات الكهربائية وهذه المرة قامت الشركة بإضافة إصدار جديد إلى السلسلة تحت اسم NAB9S والذي بات متاحا بالفعل للشراء على مستوى العالم

وللتوضيح تقوم شركة Minisforum بالفعل ببيع طرازي NAB9 وأيضا NAB9 Plus المجهزين بمعالج Intel Core i9 12900HK وعلى النقيض من ذلك ينتقل جهاز NAB9S الأحدث إلى استخدام معالج Core i9 13900HK ومع ذلك فإن الموقع الإلكتروني العالمي لشركة Minisforum يذكر بالخطأ المعالج الأكثر قوة Core i9 13900HX بدلا منه

وبعيدا عن هذا الخطأ فإن معالج Core i9 13900HK من شأنه أن يمنح جهاز NAB9S أداء أسرع للنواة الواحدة مقارنة بالإصدارات السابقة التي تعمل بمعالج Core i9 12900HK وذلك بفضل زيادة التردد بمقدار 400 MHz لأنويته الستة من فئة Golden Cove P Cores ويبدو أن هذا المعالج الأكثر قوة يقترن بنظام تبريد محسن يعتمد على أنابيب حرارية مزدوجة وقنوات تدفق هواء ثنائية

ومن المؤسف أن هذه التغييرات تزامنت مع قيام شركة Minisforum بإزالة منفذ OCuLink الذي كان متواجدا في الموديلات السابقة كما أن جهاز NAB9S لا يحتوي على منفذ من نوع USB4 أيضاً وبدلا من ذلك قامت Minisforum بتضمين تشكيلة من منافذ الاتصال تشمل منفذين من فئة 2.5 Gigabit Ethernet ومنفذ صوتي بمقاس 3.5 mm combo jack ومنفذين من نوع HDMI وأربعة منافذ فئة USB 3.2 Type A وثلاثة منافذ من نوع USB 3.2 Type C \

وتبدأ الأسعار الرسمية للجهاز من قيمة 399 دولار لنسخة الهيكل الأساسي فئة Barebones حيث يتوفر جهاز NAB9S بالفعل للشراء الفوري وبالمثل تبيع Minisforum إصدارا مجهزا بذاكرة عشوائية سعة 32 جيجا ومساحة تخزين داخلية بحجم 1 TB من فئة SSD بسعر يبلغ 759 دولار على موقعها الرسمي ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني لشركة Minisforum لمطالعة كافة التفاصيل التقنية