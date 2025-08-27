هدد جدة يسوي هذا الحي الشهير بالأرض.. حدث صادم وغير عادي

أدت أعمال هدد جدة التي تنفذه أمانة جدة إلى هدم حي الحرزات بالكامل وتسوية جميع المباني والشوارع الموجودة فيه بالأرض وذلك لوقوعه في منطقة معرضة للهدد وذلك بحسب أمانة جدة. ويعد حي الحرزات من الأحياء الشهيرة القديمة في جدة حيث تم بناؤه قبل عشرات السنين، ويسكن في الحي الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين بشكل خاص وذلك بسبب طبيعة الحي الرخيصة وغير المكلفة في المنطقة.

هدد جدة يسوي هذا الحي الشهير بالأرض

يصنف حي الحرزات ضمن قائمة الأحياء ذات التخطيط العشوائي بحسب أمانة جدة كما أنّ المباني الموجودة في الحي تم بناؤها بطريقة عشوائية وغير صحيحة الأمر الذي جعل الأمانة تصنفه كواحد من الأحياء التي يجب هدمها وذلك ضمن خطة هدم كبيرة تشمل جميع الأحياء والمناطق السكنية العشوائية في مدينة جدة وذلك من أجل إعادة إنشاء مشاريع استثمارية واقتصادية كبيرة تحقق النفع للمملكة.

وتهدف أمانة جدة من هدم حي الحرزات الشهير إلى تحويل المنطقة هناك إلى منطقة استثمارية ضمن خططها الرامية إلى تطوير مدينة جدة حيث من المتوقع أن يتم إنشاء وتشييد مشروع وسط جدة على أنقاض جميع الأحياء السكنية والعشوائية في مدينة جدة. ويعتبر مشروع وسط جدة واحد من أهم المشاريع الاستثمارية التي سيتم إفتتاحها في جدة والمملكة بشكل عام في الفترة القريبة القادمة.

تأثير هدم حي الحرزات:

هناك مجموعة من الأثار التي تنطوي على هدم حي الحرزات في مدينة جدة وتتمثل هذه الأثار في الآتي:

- تهجير مئات السكان من الحي.

- محو منطقة حي الحرزات.

- نقل جميع السكان إلى مناطق مختلفة.

- نقل المحلات التجارية إلى مناطق أخرى وإفلاس بعضها.

- تطوير المنطقة بمشاريع بنية تحتية حديثة.

- افتتاح شوارع جديدة مخططة تخطيطا عمرانياً حديثا.

- إفتتاح مشاريع استثمارية كبيرة.

- تحويل المنطقة إلى منطقة اقتصادية وسياحية خالصة.