رسميًا.. برنامج الأحياء المطورة في مكة يدعو سكان هذا الحي الشهير الحضور لاستلام مبالغ التعويض

أعلن برنامج الأحياء المطورة في مكة المكرمة، البدء باستقبال طلبات تعويضات ملّاك العقارات "المستوفية للإجراءات"، في حي "الكدوة"، والمقدرة بإجمالي 7 مليارات ريال، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البرنامج في تنفيذ عمليات الصرف وفق آليات واضحة وموثوقة، تُسهم في تعزيز الثقة مع المُلاك وتحقيق أعلى درجات الشفافية والالتزام.

برنامج الأحياء المطورة في مكة يدعو سكان هذا الحي الشهير الحضور لاستلام مبالغ التعويض

أكد برنامج الأحياء المطورة في مكة المكرمة التزامه بصرف التعويضات لمُلّاك العقارات المستحقة فور الانتهاء من الإجراءات النظامية، وذلك وفق إطار زمني يضمن حصول جميع المُلّاك على حقوقهم بكل يُسر وسهولة.

ودعا البرنامج ملاك العقارات في حي الكدوة في مكة المكرمة إلى تقديم طلبات التعويض مرفقة بالوثائق المطلوبة، حيث يتطلب منهم توفير إفادات الصندوق العقاري، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، ومخالصات شركتي الكهرباء والمياه – لكل مالك وإن تعدد الورثة.

وأوضح أنه يوجد خيارين للتعويضات المقدمة للملاك، حيث يمكنهم استلام التعويض نقدًا، أو أن يكون التعويض من خلال المساهمة بحصة في مشروع التطوير، ويهدف البرنامج من هذه الخطوة إلى تحفيز النشاط الاستثماري لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر دمج هذه المواقع ضمن خطط التطوير العقاري، ويتم فيها إشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير، إضافةً إلى وضع آليات فعّالة للحد من ظهور مواقع غير منظمة، ووقف التوسع العشوائي في المناطق القائمة.