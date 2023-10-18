تراند اليوم : سعر الذهب اليوم في السعودية الان الأربعاء 2023/10/18

سعر الذهب اليوم في السعودية الان الأربعاء 2023/10/18، في هذا المقال سنقدم لكم سعر الذهب بالريال السعودي مقابل سعر الذهب بالأسعار العالمية بالدولار الأمريكي، كما سنقدم لكم سعر السبائك الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي.

سعر الذهب اليوم في السعودية الان بالريال السعودي والدولار الأمريكي

جاءت سعر الذهب اليوم في السعودية الان الأربعاء 2023/10/18 بالريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي كالآتي:

سجل سعر الذهب في السعودية “أونصة الذهب” سعرا بالريال السعودي “٧٬٢١٤٫١١” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “١٬٩٢٣٫٢٥”.

سجل سعر الذهب اليوم “جرام الذهب عيار 24” سعرا بالريال السعودي “٢٣١٫٩٣” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٦١٫٨٣”.

سجل سعر الذهب اليوم السعودية “جرام الذهب عيار 22” سعرا بالريال السعودي “٢١٢٫٦١” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٥٦٫٦٨”.

سجل سعر الذهب في السعوديه “جرام الذهب عيار 21” سعرا بالريال السعودي “٢٠٢٫٩٤” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٥٤٫١٠”.

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية الان “جرام الذهب عيار 18” سعرا بالريال السعودي “١٧٣٫٩٥” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٤٦٫٣٧”.

“جرام الذهب عيار 18” سعرا بالريال السعودي “١٧٣٫٩٥” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٤٦٫٣٧”. سجل سعر الذهب في السعودية اليوم “جرام الذهب عيار 14” سعرا بالريال السعودي “١٣٥٫٢٩” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٣٦٫٠٧”.

سجل سعر الذهب اليوم في السعوديه “جرام الذهب عيار 12” سعرا بالريال السعودي “١١٥٫٩٧” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٣٠٫٩٢”.

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية “جرام الذهب عيار 10” سعرا بالريال السعودي “٩٦٫٦٤” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٢٥٫٧٦”.

سعر السبائك الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 2023/10/18

جاءت سعر السبائك الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي كالآتي:

سجل سعر سبائك الذهب في السعوديه 5 جرامات عيار 24″ بالريال السعودي “٢٥٫٧٦”.

سجل سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية 10 جرام عيار 24″ بالريال السعودي “٢٬٣١٩٫٣٤”.

سجل سعر سبايك الذهب اليوم 20 جرامًا عيار 24″ بالريال السعودي “٤٬٦٣٨٫٦٧ “.

سجل سعر سبائك الذهب بالسعودية 50 جرامًا عيار 24″ بالريال السعودي “١١٬٥٩٦٫٦٩”.

سجل سعر سبائك الذهب في السعودية 100 جرام عيار 24″ بالريال السعودي “٢٣٬١٩٣٫٣٧”.

سجل سعر سبائك الذهب اليوم السعودية 250 جرام عيار 24″ بالريال السعودي “٥٧٬٩٨٣٫٤٣”.

سجل سعر سبائك الذهب السعودية 500 جرام عيار 24″ بالريال السعودي “١١٥٬٩٦٦٫٨٦”.

سجل سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم 1000 جرام عيار 24″ بالريال السعودي “٢٣١٬٩٣٣٫٧١”.

وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم أعزائي زوار موقعنا سعر الذهب اليوم في السعودية الان الأربعاء 2023/10/18، الذي يتضمن أسعار الذهب اليوم بالريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي وأيضا سعر السبائك الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي.