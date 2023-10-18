تراند اليوم : اسماء ومعلومات شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج( أرقام هواتف)

تأتي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ضمن أهم الكلمات البحثية على محرك بحث جوجل العالمي وذلك رغبة من العملاء في العثور على أفضل فرص العمل في دول الخليج والسعودية وباقي الدول من خلال التعامل مع إحدى هذه الشركات الموثوقة التي هي مرخصة ولها خبرة كبيرة تساعدها بإدماج المستفيدين في بيئات عمل لائقة، لذلك ما تنتظر لتتعرف على اسماء شركات الحاق عمالة مصرية فتابعنا إذا كنت مهتماً.

لماذا شركات الحاق العمالة بالخارج

بالتاكيد العمل في الخارج هو أمر جيد، ولكن الكثير من الأشخاص لا يعرفون من أين يبدأون، وعلى كل حال، تلعب شركات إلحاق العمالة دوراً بارزاً في توظيف العمالة الكفوءة في مجالات مختلقة.

تختصر شركات الحاق العمالة بالخارج الطريق، يمكنك ان تقدم سيرتك الذاتية ببساطة، سيتم التحقق من شهاداتك ومؤهلاتك سعياً وراء توظيفك حسب الخبرات في وظيفة ملائمة.

لم يكن حضور هذه الشركات في الماضي بالشكل الذي عليه الآن، فقد تعددت الشركات المتخصصة في مجال الحاق العمالة بالخارج في العديد من المحافظات كالقاهرة والمهندسين(الجيزة) وغيرها وهي فرصة لإطلاعهم على مؤهلاتك وخبراتك المكتسبة.

سعياً للعثور على شركة مناسبة تلبي المتطلبات إذ تعمل هذه الشركات في توفير فرص عمل متنوعة في مختلف القطاعات والمجالات يشمل الصناعية، الطب، التكنولجيا، الضيافة، لذلك دعونا نتعرف على أفضل تلك الشركات ومميزاتها.

مميزات شركات الحاق العمالة بالخارج

تتميز هذه الشركات المذكورة بأنها مرخصة من وزارة القوى العاملة في جمهورية مصر، وعليه، يمكنك الاستفادة من الخدمات الشاملة في هذا المجال، تشمل الوظائف، والتدريب، وإستخراج تأشيرة سفرك، وغيرها من الخدمات الموثوقة والمتميزة التي تساعد المصريين الراغبين في السفر والعمل في الخارج بسرعة التوظيف الشركات والمؤسسات الكبيرة وبالتالي تحقيق حلم العمل.

هذه أفضل شركات إلحاق العمالة بالخارخ المرخضة من وزارة القوى العاملة 2023

اسماء شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج كما يلي:

شركة الشريف هي شركة مصرية مرخصة من وزارى القوى العاملة برقم 463 تتمتع الشركة بخبرة تقرب من عشرين عاماً في مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج

تتميز الشركة بموقعها المميز في وسط مدينة القاهرة،

تقدم خدمات الحاق العمالةالمصربة في مختلف التخصصات، بما في ذلك المهندسين والمساحين والمحاسبين والعديد من التخصصات الاخرى،

وتوفر أيضا الدعم والرعاية للعمالة المصرية خلال فترة عملها بالخارج، بما في ذلك توفير الإقامة والتأمين الصحي, رقم تلفون شركة الشريف 0 2 24861694.

شركة عزيز القاهرة

شركة عزيز القاهرة من ضمن الخدمات المنوطة بها، منها الترشيح وانتقاء العمالة المناسبة، وتوظيفها،

حيث توفر العمالة المهرة والمؤهلة لأصحاب العمل في الخارج. رقم تلفون شركة عزيز 33022273 (+202) – 33476614 -33023789

شركة الطائف

تتخصص هذه الشركة في توفير عمالة متنوعة من المهندسين ومندوبي المبيعات وغير ذلك-

تتميز شركة الطائف للتوظيف بالخارج بخبرتها في مجال التوظيف وستكون قادرة على اختيار العمالة المباشرة وفقا لمتطلبات الشركات والمؤسسات

تعتمد على سجلات المتقدمين لفهم خبراتهم ومؤهلاتهم. رقم تلفون شركة الطائف 33047740

شركة الشروق

شركة الشروق للتوظيف بالخارج هي شركة مصرية ذات نشاط طويل في تخصص توظيف العمالة المصرية للعمل بالخارج،

تأسست الشركة في عام 1981 وتحمل ترخيص رقم 38 من وزارة القوى العاملة،

تقدم الشركة أيضاً مجموعة متعددة من الخدمات لراغبي العمل مثل إنهاء إجراءات الداتا فلو وحجز امتحان البرومتريك للتخصصات الطبية، كما تقوم الشركة بتصديق الشهادات من القنصليات المختلفة. رقم تلفون 3454008 02

شركة مصر الحجاز

تأتي كواحدة من الشركات المتخصصة في توفير العمالة المصرية في الدول المستهدفة، حيث إنها توفر الكفاءات المطلوبة وفقا لإحتياجات صاحب العمل في الهندسة والطب والزراعة وغير ذلك. رقم تلفون شركة مصر الحجاز 01003417320

شركة قباء

قباء لالحاق العمالة المصرية هي شركة تعمل في مجال توفير العمالة المصرية للعمل في الخارج، تقدم الشركة خدمات توظيف واستقدام العمالة المصرية في مختلف القطاعات والمجالات.

مقر شركة قباء يقع في المهندسين بمحافظة الجيزة في مصر، ويمكن التواصل مع الشركة عبر الهاتف على الارقام التالية : 0237496600 و0237600222.

شركة الشبل

توفر شركة الشبل فرص عمل بالخارج في مختلف القطاعات والمجالات

تتميز بخدماتها المتميزة ومصداقيتها في مجال الحاق العمالة

وفي نهاية المقال المؤرشف نكون قد قدمنا افضل الشركات المتخصصة في الحاق العمالة المصرية بالخارج والمعلومات المتعلقة بها وطرق التواصل وإضافة شركات جديدة لتقديم أفضل تجربة للمستفيدين بالاستفادة من خدماتها والتعامل معها.