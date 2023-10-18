تراند اليوم : تطبيق WhatsApp يتيح ميزة تسجيل الدخول للواتساب بمفاتيح مرور .. وإليك كيفية عملها

طرح تطبيق WhatsApp رسميًا دعمًا لمفاتيح المرور بعد أشهر من الاختبار التجريبي، ميزة الأمان الجديدة هذه متاحة أولاً لمستخدمي Android، تتيح لك مفاتيح المرور استخدام وجهك أو بصمة إصبعك أو رقم التعريف الشخصي لتسجيل الدخول إلى حساب WhatsApp الخاص بك، الجدير بالذكر أنه تم طرح هذه الميزة لمختبري الإصدار التجريبي من WhatsApp على نظام Android في سبتمبر، وهي متاحة الآن للجميع.

ميزة تسجيل الدخول للواتساب بمفاتيح مرور

أعلن WhatsApp على موقع X ” تويتر سابقًا” أنه يمكن لمستخدمي Android الآن تسجيل الدخول إلى حساباتهم باستخدام مفاتيح المرور، يشبه هذا فتح قفل هاتفك باستخدام طريقة تسجيل الدخول المستخدمة، والتي يمكن أن تكون فتح القفل بالوجه أو مصادقة بصمة الإصبع أو رمز PIN.

مفاتيح المرور هي في الأساس مفاتيح رقمية مشفرة يتم حفظها في مدير كلمات المرور (Google)، وبهذه الطريقة يمكنك استخدام نفس مفتاح المرور لتسجيل الدخول إلى حساب WhatsApp الخاص بك على أجهزة مختلفة.

“يرتبط كل مفتاح حصريًا بالتطبيق أو موقع الويب الذي تم إنشاؤه من أجله، لذلك لا يمكنك أبدًا تسجيل الدخول إلى تطبيق أو موقع ويب احتيالي عن طريق الخطأ، بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الخوادم تحتفظ فقط بالمفاتيح العامة، فإن القرصنة تصبح أكثر صعوبة”، وفقًا لواتساب.

كيفية عمل ميزة تسجيل الدخول للواتساب بمفاتيح مرور

إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام Android، فإليك كيفية إنشاء مفتاح مرور لحساب WhatsApp الخاص بك:

افتح تطبيق واتساب، وانتقل إلى قائمة الإعدادات.

حدد “الحساب”، وابحث عن خيار “مفاتيح المرور”، سيكون أسفل الإخطارات الأمنية مباشرة.

افتح مفاتيح المرور، وقم بإنشاء واحد لحساب WhatsApp الخاص بك.

الآن سيصبح وجهك أو بصمة إصبعك أو رقم التعريف الشخصي (PIN) هو مفتاح مرور WhatsApp الخاص بك.

لا ينبغي الخلط بين مفاتيح المرور وميزة الأمان الحالية التي تتيح لك استخدام فتح القفل بالوجه أو بصمة الإصبع أو رقم التعريف الشخصي لفتح قفل WhatsApp، يتم استخدام هذه الميزة عند إعداد WhatsApp على جهاز جديد، لا يزال تطبيق WhatsApp يوفر مصادقة كلمة المرور لذلك لا يزال لدى المستخدمين خيار اختيار الطريقة التقليدية إذا لم يكونوا متأكدين من استخدام مفاتيح المرور.

ويجدر الإشارة إلى أنه بدأ تطبيق WhatsApp للتو في طرح مفاتيح المرور، لذا قد لا يكون متاحًا على الفور للجميع، يجب أن يكون لدى مختبري الإصدار التجريبي من Android هذه الميزة بالفعل.