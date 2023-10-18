تراند اليوم : فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023.. وأخر موعد للدفع

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن فاتورة شهر أكتوبر 2023 للتليفون الأرضي، بدأً من يوم 15 أكتوبر 2023، وتستمر فترة الدفع شهرًا، ونستعرض الآن طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون، وأخر موعد لدفع الفاتورة، وكيفية التحويل إلى الباقات المدفوعة مسبقًا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

تتيح الشركة المصرية للاتصالات، إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الاتصال بالرقم: 19777 من التليفون الأرضي، أو الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للشركة بالرابط التالي “فاتورة شهر أكتوبر 2023” عبر إدخال رقم الهاتف الأرضي وكود المحافظة.

أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

تتيح الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح لمدة شهر، يمكنك خلالها دفع الفاتورة المستحقة، وذلك منذ الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للشركة، فقد أعلنت الشركة عن فاتورة شهر أكتوبر 2023، بداية من يوم 15 أكتوبر وتستمر مدة الدفع حتى 15 نوفمبر 2023، وبعد ذلك يتم تحويل غير مسددي الفاتورة إلى نظام الاستقبال، مع فرض غرامة مالية، وجاءت قيمة غرامة تأخير دفع الفاتورة بقينة 10 جنيهات، أو بنسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، وفى حالة عدم دفع الفاتورة خلال الفترة من 15 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر 2023، يتم رفع الخط ويتوقف عن الاستقبال.

التحويل من النظام الربع سنوي إلى الباقات المدفوعة مسبقًا

الباقات المدفوعة مسبقًا، فقد حولت الشركة المصرية للاتصالات عدد 2 مليون مشترك إلى نظام الباقات مسبقًا الدفع بدلا من النظام الربع سنوي، وأوضحت الشركة أن تحويل الخطوط الأرضية يتم تدريجيًا عبر رسالة يتلقاها العميل تفيد بتحويله إلى الباقات مسبقة الدفع، وأن هذا النظام إجباري وليس اختياري، حيث سيتم تحويل جميع المشتركين بالشركة المصرية للاتصالات للخطوط الأرضية تدريجيًا.

حيث يتلقى العملاء رسالة نصيا على الهاتف المحمول المسجل، لإخباره بعملية التحويل إلى النظام الجديد، وأوضحت الشركة أن نص الرسالة التي يتلقاها العميل هي كالتالي “حرصًا من WE على تحديث أنظمة الخط الأرضي لتوفير ميزات جديدة، تم تحويل خطك (رقم الخط) لنظام WE أرضي (20 / 35 / 65) ربع السنوي المدفوع مقدمًا، اشحن بـ(حسب قيمة النظام) شامل الخدمات والضريبة”.