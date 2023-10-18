تراند اليوم : خلي بالك من الخروج في هذه الأوقات.. حالة الطقس اليوم وحتى الأحد 22 من أكتوبر 2023 من الأرصاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة بحسب آخر صور تم التقاطها من خلال الأقمار الصناعية، فخلال هذه الفترة من العام تظل حالة الطقس غير مستقرة، ما بين ارتفاع في درجات للحرارة أو انخفاضها مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على عدة مواقع من الجمهورية وخاصة المناطق الساحلية الشمالية.

حالة الطقس هذا الأسبوع

يعد فصل الخريف من الفصول المعتدلة في درجات الحرارة إلا أن هناك فرص عديدة لسقوط الأمطار استعدادا لحلول فصل الشتاء، ومن هذا المنطلق أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 17 من أكتوبر وحتى يوم الأحد الموافق 22 من أكتوبر 2023.

درجات الحرارة ليومي الثلاثاء والأربعاء

قالت هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الساعات الأولى من الصباح الباكر على عدة مناطق من البلاد مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، في الساحل الشمالي الغربي والشرقي والوجه البحري ووسط سيناء، أما خلال النهار فإنه من المتوقع أن يصبح الطقس مائلا للحرارة في الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19

قنا العظمى 32 درجة والصغرى 20

أسوان العظمى 34 درجة والصغرى

حالة الطقس يوم الخميس الموافق 19 من أكتوبر

تتكون الشبورة المائية على بعض من المناطق القريبة من المسطحات المائية وهناك فرصة لسقوط الأمطار المتوسطة على مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية من البلاد، ويمكن أن تمطر على عدة مناطق في جنوب الوجه البحري ومدن القناة بنسبة 20%.