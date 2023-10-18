تراند اليوم : سعر الذهب اليوم في الامارات الأربعاء 2023/10/18

سعر الذهب اليوم في الامارات الأربعاء 2023/10/18، في هذا المقال سنقدم لكم سعر الذهب بالدرهم الإماراتي مقابل سعر الذهب بالأسعار العالمية بالدولار الأمريكي، كما سنقدم لكم سعر سبائك الذهب في الامارات بالدرهم الإماراتي.

سعر الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي

جاءت سعر الذهب اليوم في الامارات الأربعاء 2023/10/18 بالدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي كالآتي:

سجل سعر الذهب في الإمارات اليوم “أونصة الذهب” سعرا بالدرهم الإماراتي “٧٬٠٦٤٫٠٨” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “١٬٩٢٣٫٢٥”.

سجل سعر الذهب في الامارات “جرام الذهب عيار 24” سعرا بالدرهم الإماراتي “٢٢٧٫١١” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٦١٫٨٣”.

سجل سعر الذهب اليوم “جرام الذهب عيار 22” سعرا بالدرهم الإماراتي “٢٠٨٫١٨” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٥٦٫٦٨”.

سجل سعر الذهب فى الامارات “جرام الذهب عيار 21” سعرا بالدرهم الإماراتي “١٩٨٫٧٢” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٥٤٫١٠”.

سجل سعر الذهب اليوم بالامارات “جرام الذهب عيار 18” سعرا بالدرهم الإماراتي “١٧٠٫٣٣” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٤٦٫٣٧”.

سجل سعر الذهب اليوم الإمارات “جرام الذهب عيار 14” سعرا بالدرهم الإماراتي “١٣٢٫٤٨” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٣٦٫٠٧”.

سجل سعر الذهب بالامارات “جرام الذهب عيار 12” سعرا بالدرهم الإماراتي “١١٣٫٥٦” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٣٠٫٩٢”.

سجل سعر الذهب اليوم في الامارات “جرام الذهب عيار 10” سعرا بالدرهم الإماراتي “٩٤٫٦٣” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٢٥٫٧٦”.

سعر سبائك الذهب في الامارات الأربعاء 2023/10/18

جاءت سعر سبائك الذهب في الامارات بالدرهم الإماراتي كالآتي:

سجل سعر سبائك الذهب في الإمارات 5 جرامات عيار 24″ بالدرهم الإماراتي “١٬١٣٥٫٥٥”.

سجل سعر سبائك الذهب اليوم في الامارات 10 جرام عيار 24″ بالدرهم الإماراتي “١٬١٣٥٫٥٥”.

سجل سعر سبائك الذهب اليوم 20 جرامًا عيار 24″ بالدرهم الإماراتي “١٬١٣٥٫٥٥”.

سجل سعر سبايك الذهب اليوم 50 جرامًا عيار 24″ بالدرهم الإماراتي “١١٬٣٥٥٫٥١”.

سجل سعر سبائك الذهب في الامارات 100 جرام عيار 24″ بالدرهم الإماراتي “٢٢٬٧١١٫٠١”.

100 جرام عيار 24″ بالدرهم الإماراتي “٢٢٬٧١١٫٠١”. سجل سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24″ بالدرهم الإماراتي “٥٦٬٧٧٧٫٥٣”.

سجل سعر سبائك الذهب في الإمارات 500 جرام عيار 24″ بالدرهم الإماراتي “٥٦٬٧٧٧٫٥٣”.

سجل سعر سبائك الذهب في الامارات اليوم 1000 جرام عيار 24″ بالدرهم الإماراتي “٢٢٧٬١١٠٫١٤”.

وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم أعزائي زوار موقعنا سعر الذهب اليوم في الامارات الأربعاء 2023/10/18، الذي يتضمن أسعار الذهب اليوم بالدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي وأيضا سعر سبائك الذهب في الامارات بالدرهم الإماراتي.