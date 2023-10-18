تراند اليوم : مجلس النواب يوافق على قرارات الرئيس بزيادة الأجور وعلاوة غلاء المعيشة ومنحة المعاشات.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

دخلت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيز التنفيذ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها، إثر رفع مشروع قانون بها من قبل وزارة المالية لمجلس النواب، حيث وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وزيادة المنحة الاستثنائية، للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مما يعنى زيادة في مرتبات شهر أكتوبر بمعدل 600 جنيه، كما سيحصل أصحاب المعاشات والمستحقين على منحة استثنائية مقدارها 300 جنية، شهريًا.

المرتبات الجديدة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

بعد تطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووافق عليها مجلس النواب، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 4000 جنية وذلك للدرجة السادسة، ورفع علاوة غلاء المعيشة لتصبح 600 جنية، ويستفيد من هذه الزيادة جميع الموظفين بالدولة من الدرجة السادسة حتى الممتازة، بنحو 4.5 مليون موظف، كما يستفيد من العلاوة الاستثنائية نحو 336.4 ألف موظف، ونستعرض الآن جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة، كالتالي: