تراند اليوم : سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2023/10/18

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2023/10/18، في هذا المقال سنقدم لكم سعر الذهب بالجنيه المصري مقابل سعر الذهب بالأسعار العالمية بالدولار الأمريكي، كما سنقدم لكم سعر سبائك الذهب في مصر بالجنيه المصري.

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

جاءت سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2023/10/18 في الأسواق المصرية بالجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي كالآتي:

سجل سعر الذهب في مصر “أونصة الذهب” سعرا بالجنيه المصري “٨٢٬٥٠٧٫٢١” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “١٬٩٢٣٫٢٥”.

سجل سعر الذهب اليوم فى مصر “جرام الذهب عيار 24” سعرا بالجنيه المصري “٢٬٦٥٢٫٦١” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٦١٫٨٣”.

سجل سعر الذهب اليوم مصر “جرام الذهب عيار 22” سعرا بالجنيه المصري “٢٬٤٣١٫٥٦” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٥٦٫٦٨”.

سجل سعر الذهب الان في مصر “جرام الذهب عيار 21” سعرا بالجنيه المصري “٢٬٣٢١٫٠٣” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٥٤٫١٠”.

سجل سعر الذهب اليوم في مصر “جرام الذهب عيار 18” سعرا بالجنيه المصري “١٬٩٨٩٫٤٦” مقارنة بالأسعار العالمية المسجلة بالدولار الأميركي “٤٦٫٣٧”.

سعر سبائك الذهب في مصر الأربعاء 2023/10/18

جاءت سعر سبائك الذهب في مصر اليوم في الأسواق المصرية بالجنيه المصري كالآتي:

سجل سعر سبائك الذهب في مصر اليوم 5 جرامات عيار 24″ بالجنيه المصري “٤٦٫٣٧”.

سجل سعر سبائك الذهب اليوم في مصر 10 جرام عيار 24″ بالجنيه المصري “٤٦٫٣٧”.

سجل سعر سبائك الذهب في مصر الان 20 جرامًا عيار 24″ بالجنيه المصري “٥٣٬٠٥٢٫١٤”.

سجل سعر سبايك الذهب اليوم في مصر 50 جرامًا عيار 24″ بالجنيه المصري “١٣٢٬٦٣٠٫٣٤”.

سجل سعر سبائك الذهب في مصر 100 جرام عيار 24″ بالجنيه المصري “٢٦٥٬٢٦٠٫٦٨”.

100 جرام عيار 24″ بالجنيه المصري “٢٦٥٬٢٦٠٫٦٨”. سجل سعر سبائك الذهب فى مصر 250 جرام عيار 24″ بالجنيه المصري “٢٦٥٬٢٦٠٫٦٨”.

سجل سعر سبائك الذهب اليوم مصر 500 جرام عيار 24″ بالجنيه المصري “١٬٣٢٦٬٣٠٣٫٤١”.

سجل سعر سبائك الذهب اليوم فى مصر 1000 جرام عيار 24″ بالجنيه المصري “٢٬٦٥٢٬٦٠٦٫٨٢”.

وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم أعزائي زوار موقعنا سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2023/10/18، الذي يتضمن أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية بالجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وأيضا سعر سبائك الذهب في مصر بالجنيه المصري.