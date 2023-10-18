تراند اليوم : أهم فاكهة تخفض نسبة السكر في الدم ومشروبات لجدول صحي للجسم

هل تريد معرفة فاكهة تخفض نسبة السكر في الدم والتي يوجد منها أكثر من نوع، حيث أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يحتاجون دائمًا لمعرفة فواكه معينة تعمل على تخفيض نسبة السكر في الدم، حيث على الرغم من احتواء بعض أنواع الفواكه على نسبة من السكر إلا أنها تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، ويرجع هذا إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف التي لها دور فعال.

فاكهة تخفض نسبة السكر في الدم

تتميز الفواكه الصيفية بأن لديها قدرة عالية في تخفيض مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى الفوائد الأخرى لها التي تمنحها للجسم، ومن أهم هذه الفواكه التالي:

هل البطيخ الأحمر يرفع السكر في الدم؟

يتميز البطيخ باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي من بينها فيتامين أ ” وفيتامين “سي” والذي يحتاج لهم مريض السكر بكثرة، علاوة على ذلك فإن البطيخ يحتوي على نسبة قليلة من السكر، حيث يوجد في الكوب الواحد من السكر حوالي 10 جرام من من الكربوهيدرات، ولكن يجب على مريض السكر عدم الإكثار من تناوله، حيث يحتوي على مؤشر الجلايسيمي للبطيخ ويبلغ حوالي 72، لذلك تناول البطيخ ولا تتناوله عصير، وعند تناوله مع الأطعمة المشبهة بالدهون والألياف والبروتينات من أجل الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يعمل على إبطاء عملية امتصاص السكر ويمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى المرضى.

الشمام

العناصر الغذائية الموجودة بالشمام لها قدرة عالية في خفض نسبة السكر في الدم، وذلك لأنه غني بفيتامين”أ”، بالإضافة إلى احتوائه على 16 جرام من الصوديوم و267 جرام من البوتاسيوم التي تفيد في تقليل نسبة السكر بالدم، كما يحتوي الشمام على نسبة ضئيلة من الكربوهيدرات لا تتخطى 8 جرام.

كيف تخفض نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي؟

يكون هذا عن طريق فاكهة تخفض نسبة السكر في الدم التي من أشهر الفواكه التي تقوم بهذا الدور الآتي:

الخوخ

يتميز الخوخ بأنه من الفواكه الصيفية التي لها مذاق حلو، كما أن نسبة الكربوهيدرات الموجودة بداخله قليلة للغاية، ويتميز باحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين” ونسبة كبيرة أيضًا من الألياف.

البابايا

تتميز البابايا بأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تفيد في تنظيم مستوى السكر في الدم، علاوة على ذلك فإن له دور فعال في علاج بعض أمراض القلب وحماية الخلايا من التلف.

مشروبات تخفض نسبة السكر في الدم

بالإضافة إلى فاكهة تخفض نسبة السكر في الدم فإن هناك بعض المشروبات التي تعمل على تخفيض نسبة السكر بالدم من بينها التالي: