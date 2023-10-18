تراند اليوم : فوائد التفاح الغير متوقعة للريجيم وحرق الدهون

فوائد التفاح للريجيم تساعدك على الوصول إلى الوزن المرغوب بسهولة، حيث أكد الأطباء المختصين أن تناول حبة من التفاح يوميًا بإمكانه أن يغنيك عن تناول الكثير من المغذيات الأخرى، خاصةً أن التفاح من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الضرورية ويرتبط بالحماية من الأمراض.

فوائد التفاح للريجيم وحرق الدهون

هناك العديد من الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من خلال تناول التفاح، خاصةً إذا كنت ممن يتبعون إحدى الحميات الغذائية لخسارة الوزن، وتتمثل أهم فوائده فيما يلي:

احتوائه على نسب قليلة من السعرات الحرارية

بالتأكيد عند الرغبة في خسارة الوزن فأنت تبحث عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية القليلة، وأثبتت الأبحاث أن ثمرة متوسطة الحجم من التفاح تحتوي على حوالي 86% ماء، كما أن تناولها يساعدك على تقليل السعرات الحرارية التي تتناولها على مدار اليوم بسبب منحك شعور بالشبع.

التشجيع على خسارة الوزن

إدخال التفاح في النظام الغذائي من الأمور التي تعزز رغبتك في خسارة الوزن، وهذا ما أثبتته إحدى الدراسات التي تم إجراؤها على بضعة نساء اتبعن نظام غذائي يشتمل على 3 ثمرات من التفاح يوميًا لمدة 10 أسابيع، ولقد أثّر بالفعل على خسارة الوزن بفاعلية وتحسن صحتهن.

يحتوي على كمية كبيرة من الألياف

وُجِد أن الحبة الواحدة من التفاح يوجد بها حوالي 4 جرام من الألياف، والذي يصل إلى نسبة 11% من الكمية الموصى بها للرجال ونسبة 16% من الكمية المطلوبة للسيدات، كما أن تناول الألياف يرتبط بشكل وثيق مع خسارة الدهون الزائدة في الجسم.

تتعدد فوائد التفاح للريجيم وحرق الدهون الزائدة بالجسم، ويمكن الحصول على تلك الفوائد من خلال تناول التفاح بشكل يومي، حيث يوجد عدة طرق يمكن تناول التفاح بها والاستفادة من كافة العناصر الغذائية التي يحتوي عليها.