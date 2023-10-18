تراند اليوم : سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 أمام الجنيه في مستهل تعاملات البنوك المصرية

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سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 استقرار في حركة البيع والشراء، في مختلف البنوك المصرية، ليسجل نحو 30.85 جنيهًا للبيع، مقابل نحو 30.95 جنيهًا للشراء في عدد من البنوك، وقد سجل سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري 30.82 جنيها للشراء، 30.95 جنيها للبيع، ونتابع الآن على مصر فايف عرض أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية المختلفة.
فقد سجل سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيها للبيع، في حين سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيها للشراء، 30.95 جنيه للبيع، ونتابع الآن في التقرير التالي عرض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، لليوم الأربعاء 18/10/2023، بالإضافة إلى عرض سعر صرف الجنيه المصري مقابل باقي العملات الأخرى.
سعر الدولار اليوم في مصر
ونستعرض الآن سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
- 30.82 جنيه للشراء.
- 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
- 30.75 جنيه للشراء.
- 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك اﻷهلي المصري
- 30.75 جنيه للشراء.
- 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
- 30.85 جنيه للشراء.
- 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
- 30.85 جنيه للشراء.
- 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في كريدي أجريكول مصر
- 30.85 جنيه للشراء.
- 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
- 30.85 جنيه للشراء.
- 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
- 30.85 جنيه للشراء.
- 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
- 30.85 جنيه للشراء.
- 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
- 30.90 جنيه للشراء.
- 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
- 30.88 جنيه للشراء.
- 30.95 جنيه للبيع.
سعر الجنيه المصري أمام العملات الأخرى
نقدم على مصر فايف أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري، للجنيه المصري أمام العملات الآخر في التقرير التالي:-
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|30.8277 جنيه مصري
|30.9586 جنيه مصري
|يورو
|32.4616 جنيه مصري
|32.6118 جنيه مصري
|جنيــه أسترليني
|37.4526 جنيه مصري
|37.6240 جنيه مصري
|دولار كنـدى
|22.6010 جنيه مصري
|22.7002 جنيه مصري
|كرون دانمركي
|4.3523 جنيه مصري
|4.3711 جنيه مصري
|كرون نرويجي
|2.8148 جنيه مصري
|2.8275 جنيه مصري
|كرون سويدي
|2.8109 جنيه مصري
|2.8234 جنيه مصري
|فرنك سويسري
|34.1354 جنيه مصري
|34.2917 جنيه مصري
|100 ين ياباني
|20.6081 جنيه مصري
|20.6998 جنيه مصري
|ريـــال سعودي
|8.2183 جنيه مصري
|8.2536 جنيه مصري
|دينــار كويتي
|99.6210 جنيه مصري
|100.0762 جنيه مصري
|درهم أماراتي
|8.3926 جنيه مصري
|8.4291 جنيه مصري
|دولار أسترالي
|19.4708 جنيه مصري
|19.5689 جنيه مصري
|دينــار البحــرين
|81.7581 جنيه مصري
|82.1248 جنيه مصري
|ريـــال عماني
|80.0678 جنيه مصري
|80.4223 جنيه مصري
|ريـــال قطري
|8.4501 جنيه مصري
|8.4883 جنيه مصري
|دينـار اردني
|43.4071 جنيه مصري
|43.6221 جنيه مصري
|يوان صيني
|4.2159 جنيه مصري
|4.2338 جنيه مصري
لمتابعة مستمرة على مدار الساعة لسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية من خلال الرابط التالي “سعر الدولار اليوم “.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 أمام الجنيه في مستهل تعاملات البنوك المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.