تراند اليوم : لغز لاختبار معدل الذكاء.. هل يمكنك العثور على قيمة القط والكلب والمنزل في 15 ثانية؟

لغز لاختبار معدل الذكاء هذا، طريقة ممتعة لاختبار مستوى ذكائك بناءً على الطريقة التي تستخدمها لحل المشكلة المطروحة، وفي هذا النوع من الألغاز العقلية، تحتاج إلى تحليل المشكلة بعناية والوصول إلى الإجابة باستخدام مهاراتك التحليلية المنطقية، تجعل الألغاز، الأحاجي البسيطة أكثر إثارة للاهتمام من خلال إضافة عنصر من المرح إلى ألعاب تقوية الدماغ، وفيها يجب أن تفكر بشكل خلاق للوصول إلى الحل لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة، لذلك، لقد اخترنا لك لغز مثير للاهتمام، حيث يتعين عليك تحديد قيمة القط والكلب والمنزل في الصورة.

لغز لاختبار معدل الذكاء – حدد على قيمة القط والكلب والمنزل

في الصورة أدناه، تحتاج إلى تحديد قيمة القط والكلب والمنزل، وفي الصورة، يمكنك رؤية ثلاث معادلات:

2 منزل = 8

2 قط + 1 كلب = 12

1 كلب و 2 منزل + 1 كلب = 20

يطلب اللغز من المشاهدين العثور على القيمة الفردية للمنزل والقط والكلب، وهذا يتطلب منك النظر إلى الصورة بعناية شديدة قبل الإجابة على هذا اللغز لأن الإجابة بسيطة جدًا ولكنها صعبة، كتنبيه، أدرجنا إجابات هذا اللغز أسفل السؤال مباشرة، لذا تأكد من عدم التمرير كثيرًا والغش.

حل لغز لاختبار معدل الذكاء – تحديد قيمة القط والكلب والمنزل

هل وجدت قيمة القط والكلب والمنزل في 15 ثانية؟ إذا نظرت إلى المعادلات واحدة تلو الأخرى، فستتمكن من تحديد القيم الفردية للقط والكلب والمنزل، دعونا نكتشف القيمة الفردية للقط والكلب والمنزل:

بيتان = 8، وهذا يعني منزل واحد = 4

قطتان + كلب واحد = 12، وهذا يعني أن كلبًا واحدًا = 12 – 2 قطة

1 كلب و2 بيت + 1 كلب = 20

لذا، فإن إجابة هذا اللغز الذهني هي أن القيمة الإجمالية للقط هي 3، والكلب 6، والمنزل 4.

هذا اللغز هو طريقة ممتعة لاختبار ذكائك ومهارات الملاحظة لديك، تتطلب هذا النوع من الألغاز تفكيرًا جانبيًا بدلاً من المهارات الرياضية للوصول إلى حل في الوقت المحدد، لكنك ستشعر بالإنجاز إذا اكتشفت الإجابة في بضع ثوانٍ، هذا اللغز مجرد طريقة أخرى ممتعة لتقييم مستوى ذكائك، ومع ذلك، فإن محاولة اختبار ذكاء فعلي هي طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.