تراند اليوم : رصد هاتف OnePlus Open القابل للطي على Geekbench و FCC قبل إطلاقه في 19 أكتوبر

ظهر الآن هاتف شركة OnePlus القابل للطي، وهو OnePlus Open، في قائمة هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC)، وتكشف القائمة الكثير عن الجهاز القادم بما في ذلك بطاريته وأبعاده وإصدار البرنامج الثابت، علاوة على ذلك، تم رصد الهاتف أيضًا على Geekbench مما يؤكد الشريحة التي أثيرت الشائعات حولها للجهاز، وإليكم كل ما تحتاجون إلى معرفته.

OnePlus Open

قائمة هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لهاتف OnePlus Open

تفاصيل البطارية والشحن

يبدو أن هاتف OnePlus Open سيتميز ببطارية مزدوجة الخلايا مثل باقي الأجهزة القابلة للطي الأخرى، ومع ذلك، فإن حجم البطاريات مختلف للغاية على الجانبين وهو أمر غير شائع، وتحتوي البطارية ذات رقم الموديل BLPA03 على سعة تقليدية تبلغ 3,295 مللي أمبير في الساعة، في حين يتميز النموذج الآخر، BLPA01، بسعة تبلغ 1,510 مللي أمبير في الساعة.

الجمع بين البطاريتين لتشغيل هاتف OnePlus Open، ستكون القدرة الإجمالية 4,805 مللي أمبير في الساعة، التي يجب أن تكون القدرة المقدرة أو الحد الأدنى 4,680 مللي أمبير في الساعة، وستقوم شركة Sunwoda Electronics في الصين بتصنيع هذه المكونات، تشير وجود محول الشحن VCB8JAUH للاختبار إلى أن الجهاز سيدعم أيضًا تقنية الشحن السريع 80 وات SUPERVOOC.

الأبعاد ونظام التشغيل والاتصال

من حيث الأبعاد، سيكون هاتف OnePlus Open بارتفاع 153.4 ملم، وطول 142.8 ملم مما يؤدي إلى نسبة ارتفاع للعرض تقريبًا مربعة، قد تكون هذه النسب المربعة مفيدة إذا كنت تستخدم تطبيقين جنبًا إلى جنب في وضع الشاشة المقسمة على الشاشة الرئيسية، وستكون منطقة NFC للجهاز في الجزء العلوي من الزجاج الخلفي حيث يتواجد أيضًا وحدة الكاميرا.

يمكن أن يأتي الجهاز، الذي يحمل الرقم الموديل CPH2551، مع نظام OxygenOS 13.2 المبني على نظام التشغيل Android 13 مباشرةً وليس نظام OxygenOS 14، وكان من المتوقع ذلك نظرًا لأن الشركة لا تزال في مراحل التجربة التجريبية لترقية الإصدار التالي، سيتم تعطيل الشبكات الخلوية LTE وNR Band 40 في الولايات المتحدة وكندا.

ما يثير الاهتمام هو ذكر التوافق مع Wi-Fi بتردد 6 جيجاهرتز، مما يعني أن الجهاز سيدعم Wi-Fi 6E أو معيار Wi-Fi 7 مثل OnePlus 11، سيتواجد أيضًا Bluetooth 5.3 مع تقنية LE في هاتف OnePlus Open.

قائمة Geekbench

تم رصد الجهاز أيضًا أثناء اختباره على Geekbench مع الشريحة الرائدة Snapdragon 8 Gen 2، تم اختبار الهاتف حتى الآن بذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت، مما يعني أنه قد يتمتع بذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت كمعيار، وجاء أحد أعلى النتائج هو 5,463 في اختبار المعالجة المتعددة النواة و 2,014 في اختبار المعالجة النواة الواحدة.

تاريخ إطلاق OnePlus القابل للطي

سيتم إطلاق هاتف OnePlus Open غدًا، في 19 أكتوبر، في الأسواق العالمية، وسيتم إطلاقه أيضًا بصفة OPPO Find N3 في بعض البلدان مثل الصين وبعض دول جنوب شرق آسيا، ومن حيث التسعير، قد يكون أرخص من Samsung Galaxy Z Fold5 ، ولكن الباقي يبقى لاحقًا سنراه فور الإطلاق الرسمي.