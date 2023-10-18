تراند اليوم : ضربة مستشفى غزة تقلب رحلة بايدن إلى إسرائيل رأسًا على عقب

أصبحت رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن المعقدة بالفعل إلى إسرائيل والأردن أكثر تعقيدًا بعد مقتل مئات الفلسطينيين في ضربة استهدفت مستشفى في غزة يوم الثلاثاء، حيث تقول السلطات الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي كان مسؤولًا، في حين نفت السلطات الإسرائيلية تورطها في الضربة، التي وقعت خلال قصف إسرائيلي هائل للقطاع وأدت إلى مقتل حوالي 500 شخص.

وقد ألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس سريعًا الاجتماع المخطط له مع بايدن بعد الضربة، ثم ألغى الملك الأردني عبد الله القمة بأكملها التي كان من المفترض أن تجمع بايدن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

ومن المتوقع أن يغادر بايدن واشنطن في غضون ساعات للقيام بالمهمة الدبلوماسية المعقدة، التي تهدف إلى إظهار الدعم لإسرائيل الحليفة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة، وتهدئة المنطقة وتعزيز الجهود الإنسانية لغزة.

وفي غضون ذلك قال ريتشارد جوان، مدير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية: “إن هذا الحدث الغامض ولكن المروع يجعل الدبلوماسية أكثر صعوبة ويزيد من مخاطر التصعيد، كانت زيارة بايدن تهدف إلى تأكيد أن الولايات المتحدة تسيطر على الوضع، وتظهر حادثة مأساوية مثل هذه مدى صعوبة الحفاظ على الحرب تحت السيطرة.”

لم يكن هناك أي إشارة فورية إلى أن بايدن يعتزم تأجيل الرحلة، كان من المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب يوم الأربعاء، ثم يتوجه إلى عمان ليلتقي الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعباس.

هذا ولم يصدر البيت الأبيض تعليقًا فوريًا بشأن إلغاء القمة، وفشل في لقاء عباس أو أي مسؤول فلسطيني آخر، بينما التقى الإسرائيليين على أرضهم، وهذا قد يضعف رسالة بايدن الدبلوماسية ويستقطب النقاد في الداخل والخارج، الولايات المتحدة تعتمد بشدة على مصر للمساعدة في الجهود الإنسانية.

بعد ضرب المستشفى، تعرضت جهود بايدن حتى الآن في حرب إسرائيل وحماس لانتقادات من قبل النائبة الأمريكية رشيدة طليب، الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في الكونغرس، وقالت طليب، وهي ديمقراطية كانت سابقًا متحفظة في انتقادها لسياسة بايدن، في منشور على منصة وسائل التواصل الاجتماعي “إكس”: “هذا ما يحدث عندما ترفض تسهيل وقف إطلاق النار والمساعدة في تهدئة التوتر، الحرب والتدمير اللذين تقترب منهما فقط من خلالك فتحت عيني وعيون العديد من الفلسطينيين الأمريكيين والمسلمين الأمريكيين مثلي”.

وطالب أكثر من 70 منظمة دينية ونشطة، بقيادة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أكبر مجموعة حقوقية مسلمة في الولايات المتحدة، بايدن بالمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة خلال زيارته.