تراند اليوم : لو علمت فوائد النعناع للجسم والبشرة.. لخزنته لاستخدامه صيفًا وشتاءً

لا تخلو محركات البحث يوميًا من البحث عن فوائد النعناع للجسم والبشرة حيث يُعد النعناع الخيار الأول في تحضير الوصفات المفيدة لصُنع ماسك النعناع الذي يعالج المشكلات الصحية التي تضر البشرة مثل التصبغات وحبّ الشباب، ويتم استخدامه في جميع أنحاء العالم في الأطعمة والمشروبات فهو لا يعطي رائحة ونكهة إضافية فقط، بل يُستخدم أيضًا لخصائصه وفوائده الطبية.

فوائد النعناع للجسم والبشرة

يمتلك النعناع خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا وفي هذا المقال سوف نعرض أهم فوائد النعناع للجسم والبشرة، ومن أهم فوائده للبشرة:

يمنع زيادة إفراز زيوت البشرة بكثرة التي تسبب مشاكل لها ويوازن درجة حموضة البشرة.

يساهم في تسريع تجديد خلايا البشرة، وإزالة الجلد الميت المتواجد على سطح البشرة.

يحتوي على فيتامين سي الذي يفتح لون البشرة ويوّحد لونها وينشط الدورة الدموية بها.

يعالج جميع أنواع العدوى الفيروسية التي تصيب البشرة مثل الهربس ويقلل تهيج البشرة.

يمنع جفاف البشرة ويمنع ظهور الرؤوس السوداء وعلامات الشيخوخة عليها، وينظف المسامات.

فوائد النعناع للجسم بأكمله

نظراً لأن النعناع مشروب عشبي فتنتشر فوائد النعناع للجسم والبشرة وتأتي فوائده للجسم على النحو التالي:

يخفف عسر الهضم ويعالج التهابات المعدة.

يحسن جهاز المناعة بالجسم لأنه يحتوي على الفوسفور والكالسيوم وفيتامينات كثيرة.

هام جداً للسيدات الحوامل فهو يُعالج غثيان الصباح حيث ينشط الأنزيمات الضرورية لعملية الهضم.

يخفف من أعراض الحساسية المصاحبة لمرض الربو لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب.

يخفف من التهاب الرئتين واحتقان الأنف.

يقضي على الرائحة الكريهة للفم ويحافظ على صحة الأسنان ويقتل البكتيريا لذلك يتم صُنع معجون الأسنان بنكهة النعناع.

يعالج التوتر لأنه يتميز برائحته الهادئة ويعالج تقلصات القولون المزعجة.

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كيفية استخدام النعناع للبشرة

بعد ما تم عرض أهم فوائد النعناع للجسم والبشرة يمكننا عرض ماسك النعناع للبشرة ويتم كالآتي:

يتم خلط أوراق النعناع بعد تقطيعها ويُضاف إليها جل الصبار أو العسل أو زيت الجوجوبا ثم يوضع هذا الخليط على الوجه لمدة عشر دقائق ثم يُشطف.

تُقطع أوراق النعناع ويُضاف إليها حبة من الخيار المبشور وملعقة كبيرة من العسل ثم يوضع هذا الخليط على الوجه لمدة عشرين دقيقة ثم يُشطف.

ماسك النعناع للوجه

يمكنك الاستفادة من فوائد النعناع للبشرة باستخدامها في تحضير الماسكات، لعلاج حب الشباب، وإعطاء مظهر نضر للبشرة، كذلك لتأخير ظهور علامات تقدم العمر والتجاعيد، وإليكم طريقة عمل ماسك النعناع والموز لحب الشباب بالمكونات التالية:

تحتاج إلى عدد من ورق النعناع الطازج.

ملعقة عسل.

ملعقة من الليمون.

موزة واحدة.

طريقة تحضير ماسك النعناع