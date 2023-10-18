تراند اليوم : الان سعر الذهب مباشر ( تحديث لحظي)

ماهو سعر الذهب مباشر اليوم الأربعاء 18 اكتوبر 2023 تحديث يومي، في يومنا هذا، يشهد محرك البحث google عمليات بحث كبيرة للوصول الى جدول أسعار الذهب داخل مصر ولهذا نكون من خلال موقعنا مصر فايف أبرز مقدمي خدمات أسعار الذهب الحالية مثل عيار ذهب ٢١ وهو الأكثر شراءً في سوق المستثمرين المصري، جدير بالذكر إن الذهب سجل إرتفاعاً حوالي 5 جنيها مصرياً اليوم مقارنة بتعاملات الشراء يوم أمس 17 أكتوبر 2023.

إن شراء الذهب خلال الانخفاض هو أمر جيد، حيث يعول على الذهب كثيرا كأصل آمن خلال فترات الاقتصاد الغير مستقر، وفي هذا الجانب، يريد الكثير إتخاذ الذهب كمقتنى لهم، ولذلك تكثر عمليات البيع والشراء، في المقال سنسلط الضوء حول أحدث أسعار الذهب حيث يتم تقديمها بأكثر من وحدة قياس مثل الجرام والأوقية والجنيه الذهب.

الذهب الان

الاتجاه العام لسعر الذهب مرتفع منذ الأيام القليلة الماضية، تأتي تلك الزيادة الطفيفة في سعر الذهب بالتزامن مع هبوط الدولار عالمياً وقد وصل سعر الذهب لعيار 21 قيراط إلى 2,290 جنيه لعملية الشراء أي ما يعادل 74 دولار تقريبا، وتشتهر مصر بتجارة الذهب الان، حيث يفضل الكثيرين الاستثمار في المعدن الثمين كونه ثابت القيمة

خصوصا ذهب عيار 21 قيراط، بالتالي يرغب معظم الاشخاص بمعرفة آخر أسعار الذهب في مصر ، سواء للشراء او البيع، لذلك يوفر موقعها خدمة تحديث أسعار الذهب بجمهورية مصر العربية، للاستفادة بالعثور على أحدث تسعيرات الذهب الرسمية، فإذا كنتم مهتمين بذلك انتقلوا للفقرات التالية.

الذهب مباشر

يسجل الذهب إنخفاضا مستمراً خلال هذه الفترة بمصر، يأتي ذلك تزامناً مع إرتفاع سعر الدولار، فيكون لهذا تأثير سلبي على سعر المعدن الثمين، يعتبر الذهب ذو قيمة ثابتة ومستقرة لذلك يشكل فرص للاحتفاظ بالذهب في الأوقات الصعبة من قبل المستثمرين، يتم تحديد سعر الذهب في مصر من خلال مجموعة من العوامل التي تؤثر عليه كإتجهات السوق العالمية والعرض والطلب المحلي، حيث يتم تداول كميات كبيرة من الذهب يومياًـ وتقدم الفقرات الآتية متابعة تحركات سعر الذهب في مصر وتغيراته.

خدمة تحديث أسعار الذهب

من خلال موقع مصر فايف يتم العمل على توفير خدمة تداول سعر الذهب لحظة بلحظة حيث تقودك هذه الصفحة لقيمة الذهب في بداية تعاملات السوق خلال اليوم الأحد وذلك للاستفادة بالحصول على معلومات دقيقة ومحدثة المتعلقة بأسعار الذهب في آخر تحديث، فمصر من الدول التي تشتهر بتجارة الذهب، لذلك يهتم الافراد بالبحث عن أسعار الذهب لمختلف العيارات(21-18-24-22) ويتم تقديم هذه الأسعار بأكثر من وحدة قياس مثل الجرام والأوقية والجنيه الذهب مما يساعد المستثمرين والمهتمين في تحديد قيمة وكمية الذهب التي يرغبون في شراءها أو بيعها.

يشار انه تختلف أسعار الذهب عادة من محل صاغة إلى آخر ومن وقت لآخر، وقد يرجع هذا لعدة عوامل، من بينها التكاليف التشغيلة وايضا العرض والطلب بالاضافة ذلك، تكلفة الصياغة حيث إذا كان لدى محل الصاغة تكلفة صياغة مرتفعة راجعة لنوع قطعة الذهب وتعقيدها، فقد يؤدي إلى زيادة سعر الذهب في تلك المحلات.

أسعار الذهب بالجرام للشراء في مصر

اسعار الذهب مباشر اليوم في مصر كما يلي:

عيار 21: يسجل حوالي 2,340 جنيها للجرام

عيار 18: يسجل حوالي 2,001 جنيها للجرام

عيار 24: يسجل حوالي 2,674 جنيها للجرام

سعر أوقية الذهب

بيع 82,282 جنيه

شراء 83,170 جنيه

أسعار الجنيه الذهب اليوم 17 أكتوبر٢٠٢٣

تداول سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 أكتوبر ٢٠٢٣ عند سعر 18,560 للبيع.

بينما سجل الجنيه الذهب 18,720 للشراء من المستهلك.

يواصل سعر الذهب إرتفاع طفيفاً في مختلف العيارات للجرام بنحو 5 جنيهات، ويمكن من الآتي متابعة أسعار الذهب مباشر للاستفادة من التحديث وتكونوا على إطلاع دائم بأسعار الذهب اليوم في مصر من الرابط التالي أسعار الذهب اليوم في مصر وبمجرد زيارة الرابط المذكور والنقر ستتمكن من الاستفادة بالاطلاع على بيانات الأسعار المتعلقة بالذهب الان بتحديث يومي دون توقف.