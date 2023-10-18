تراند اليوم : نصائح هامة للوقاية من إنفلونزا فصل الخريف

تنتشر نزلات البرد والإنفلونزا بسبب التقلبات المناخية المصاحبة لفصل الخريف، ويُصاب بها العديد من الأفراد كل عام، ومن الأعراض الأكثر انتشارًا للإنفلونزا هي الحمى والسعال والتهاب الحلق، والصداع الشديد وآلام في العظام والمفاصل وسيلان الأنف، كما أن هناك أشخاص يتعافوا خلال أسبوع من الإنفلونزا والبعض الآخر يستمر معهم حقبة من الزمن.

حيث ذكر موقع “healthdirect” أن فيروس الإنفلونزا من الفيروسات التي تتفشي وتنتشر سريعًا على مدار العام، وهناك العديد من النصائح التي يجب أتباعها لحماية نفسك ومن حولك من فيروس الإنفلونزا، وهي كالاتي :-

نصائح هامة للوقاية من الإنفلونزا

أولا :- الحرص علي النوم مبكرًا، حيث يحتاج الإنسان ما بين 7 و9 ساعات من النوم في فصل الخريف.

ثانيًا :- اتباع نظام غذائي متوازن وصحي لأنه يعمل علي تقوية مناعة الجسم، والبعد تمامًا عن الوجبات السريعة والدسمة التي تضر بالصحة العامه للجسم.

ثالثًا :- الحرص علي غسل اليدين عدة مرات على مدار اليوم وذلك للتخلص من الفطريات والبكتيريا التي تسبب الأمراض.

رابعًا :- كما ينصح الأطباء أيضًا بالخروج والاستفادة من أشعة الشمس، حيث تساعد الجسم على إفراز فيتامين D المهم لبناء العظام وتقويه المناعة.

خامسًا :- كما يجب ممارسة الرياضة يوميًا، لتنشيط الدورة الدموية لتقوية المناعة، كما يجب تهويه المنزل جدًا.

سادسًا :- يجب ارتداء ملابس تتناسب مع تقلبات الطقس المصاحبة لفصل الخريف، والابتعاد عن الإرهاق البدني والذهني، كما ينبغي تلقي لقاح الإنفلونزا.