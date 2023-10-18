تراند اليوم : خمس فوائد مذهلة للزنجبيل منها تخفيف الغثيان

يُعد الزنجبيل من أشهر أنواع الأعشاب المستخدمة في الطب، والمفيدة لجسم الإنسان حيث يتم استخدامه لعلاج اضطراب المعدة، ويقلل الغثيان، ويعتبر علاج قوي لمحاربة الإنفلونزا ونزلات البرد، وترجع فوائد الزنجبيل لاحتوائه علي مركبين فعالين، وهما الجينجيرول والشوجول، حيث يمتلك الجينجيرول خصائص قوية مضادة للالتهابات والأكسدة.

خمس فوائد هامة للزنجبيل

تخفيف الغثيان والقئ، يعتبر الزنجبيل أحد الطرق الفعالة للتخفيف من القئ والغثيان، ومن الممكن أن تختلف فعالية الزنجبيل في التقليل من الغثين بناء علي نوعه، حيث يمكن أن تكون فوائد الزنجبيل المجفف المطحون أعلى من فوائد الزنجبيل الأخضر الطازج أو فوائد شاي الزنجبيل، وذلك لاحتواء الزنجبيل المجفف المطحون علي تراكيز أعلي من مركب الجينجيرول.

تحسين الهضم

يساعد شرب الزنجبيل علي علاج عسر الهضم، حيث أنه يعمل علي تسريع عملية إفراغ المعدة، كما ان زيادة إفراز إنزيم الليبيز وإنزيم التربسين المهمان لعملية هضم الدهون والبروتينات.

تخفيف الإمسالك والغازات

يعمل الزنجبيل علي تقليل الإصابه بالإمساك والتخلص منه، بالإضافة غلي انه قادر علي طرد الغازات المحبوسة في القولون، كما انه يساعد علي تهدئة الغشاء المخاطي المعدي المعوي، والتقليل من تقلصات المعدة، والوقاية من سرطان المعدة والقولون والبنكرياس.

فوائد الزنجبيل للدماغ

يعمل الزنجبيل علي الوقاية من من الزهايمر وغيرها من الأمراض، ويعود ذلك لاحتواء الزنجبيل علي العديد من المركبات المضادة للاكسدة والمضادة للاتهابات، وبالتالي سوف يساعد تناوله علي التقليل من الإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن.

فوائد الزنجبيل للقلب والشرايين

يعمل الزنجبيل علي تقليل خطر الإصابة بأمراض القبل والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب التاجية، وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية، وأمراض الأوعية الدومية الدماغية.