تراند اليوم : شاي البابونج.. كيف يمكن أن يحسن صحتك العقلية؟

شاي البابونج هو المفضل لدى عشاقه، ولكن لا يعلم الكثيرون أنه بصرف النظر عن رائحته الرائعة، فإن له أيضًا فوائد صحية متعددة، من المحتمل أنك صادفت البابونج عدة مرات، إنه عشب لديه زهور بيضاء جميلة تشبه زهرة الأقحوان، غالبًا ما تكون رائحة البابونج هي ما يجعلها المفضلة لدى خبراء الشاي، وما لا يدركه الكثيرون هو أن البابونج يمكن أن يكون له فوائد صحية عديدة، إن الاستهلاك المنتظم للبابونج لن يحسن صحتك البدنية فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضًا بشكل إيجابي على صحتك العقلية، نعم، إن احتساء هذا الشاي يمكن أن يحسن صحتك العقلية.

شاي البابونج

لتحضير الشاي، يتم تجفيف زهور البابونج أولاً، يمكنك القيام بذلك في المنزل، أو يمكنك شراء شاي البابونج من السوق، ثم يتم تخمير الزهور المجففة بالماء لصنع كوب من هذا الشاي، أضف العسل إلى هذا وستحصل على راحة كبيرة من خلال هذا الكوب، وفيما يلي 3 طرق رائعة يمكن أن يفيد بها شاي البابونج صحتك العقلية:

يقلل من القلق في وقت قريب من الدورة الشهرية

في الوقت الذي تبدأ فيه الدورة الشهرية وخلال تلك الأيام القليلة، قد نشهد ارتفاع مستويات القلق لدينا، غالبًا ما يعزو الخبراء ذلك إلى التغيرات الهرمونية، لكنه مع ذلك يمكن أن يعطل يومنا هذا، هناك بحث منشور في المجلة الإيرانية لأمراض النساء والولادة والعقم يشير إلى أن شرب شاي البابونج يمكن أن يقلل من القلق الذي يعاني منه بالقرب من الدورة الشهرية أو خلالها.

كما أشار نفس البحث إلى أن شاي البابونج يمكن أن يخفف من تقلصات الدورة الشهرية، حيث يمكن أن تسبب تشنجات الدورة الشهرية إزعاجًا شديدًا وتتداخل مع الحركة، وبالتالي، عليك أن تبذل جهدًا نشطًا لتهدئة نفسك، يظهر البحث أن تناول شاي البابونج يمكن أن يقلل من تقلصات الدورة الشهرية ويوفر الراحة للنساء اللاتي تأتيهن الدورة الشهرية.

يساعد على النوم

إذا كنت تواجه صعوبة في النوم ، فقد ترغب في تحضير كوب من شاي البابونج قبل الذهاب إلى السرير، فإنه وفقًا لبحث منشور على J-STAGE، وهي منصة على الإنترنت للمجلات الأكاديمية اليابانية، يمكن لشاي البابونج أن يساعد بشكل فعال في تحفيز النوم، ويرجع الخبراء الفضل إلى وجود مادة الأبيجينين، وهو أحد مضادات الأكسدة، المعروف بقدرته على تعزيز النوم وتقليل الأرق.

يقلل من التوتر

التوتر يمكن أن يؤدي إلى القلق المفرط والعصبية الشديدة وفقدان التركيز، ولكن من المهم أيضًا الاعتراف بوجود مصادر متعددة للتوتر يجب علينا التعامل معها يوميًا، وفقا لدراسة نشرت في مجلة PubMed Central، يمكن أن يلعب البابونج دورا في تقليل مشاعر التوتر ويساعدك على الاسترخاء بعد يوم طويل.