تراند اليوم : فوائد هائلة تفوق التوقعات عند نقع الجوز قبل تناوله

الجوز هو من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية، مثل أحماض أوميغا-3 الدهنية والبروتين والألياف ومضادات الأكسدة والمعادن، ولكن لتحصل على الفائدة القصوى من الجوز، ينصح بنقعها لمدة 6-7 ساعات أو طوال الليل، مما ينتج عنها مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية التي يحملها الجوز داخل قشوره، فهو يحافظ على صحة الدماغ ويخفض نسبة الكوليسترول، وغني بالفيتامينات والمعادن الأساسية كالمغنسيوم.

ولذلك ينصح الخبراء بأهمية نقع الجوز قبل تناوله، حيث يفضل نقع الجوز لمدة 6 أو 7 ساعات أو طوال الليل لتقليل فاعليته الدافئة ويسهل من عملية هضمه، كما انه يساعد في تحطيم الأنزيمات التي تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية فهو يعمل على تحيدها، كما أن نقع الجوز يعزز من مذاقه.

فوائد هائلة لنقع الجوز قبل تناوله

زيادة امتصاص أحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي تلعب دوراً مهماً في صحة القلب والأوعية الدموية.

زيادة توفر مضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

تحسين امتصاص الفيتامينات والمعادن.

تليين قوام الجوز وتسهيل هضمه.

الحفاظ على صحة القلب فهو يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.

تخفيض الوزن حيث يساعد الجوز على زيادة معدل حرق السعرات الحرارية والشعور بالشبع لفترات أطول.

تحسين عملية الأيض حيث يحتوي الجوز على منغنيز وبوتاسيوم وحديد وزنك، وهي معادن تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

تعزيز صحة الشعر فهو يساعد على تقوية شعرك من جذوره.

طريقة نقع الجوز قبل تناوله

للحصول على الفوائد الهائلة للجوز، يجب نقع الجوز لمدة لا تقل عن 7 ساعات، ويفضل تركه طوال الليل، وذلك عن طريق وضع الجوز في وعاء ثم تغطيته بالماء الفاتر.

وتركه طوال الليل، أو لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 7 ساعات، ثم تصفيته، وتجفيفه.