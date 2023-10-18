تراند اليوم : ظهور مواصفات هاتف Honor X50 GT الرئيسية ويمكن أن يكون الإطلاق قريبًا

يُقال إن العلامة التجارية Honor تعمل على الإعلان عن عدة هواتف ذكية جديدة في الصين بحلول نهاية هذا العام، تتضمن هذه النماذج القادمة Honor Play 8T Pro و Honor X50 GT و Honor 100 GT و Honor 100 و 100 Pro، ومن بين هذه النماذج، يبدو أن X50 GT هو أحد أوائل الهواتف التي ستصل إلى السوق الصينية، فقد قدمت تسريبات حديثة نظرة على التصميم وجزء من المواصفات لهاتف X50 GT، الآن، كشف مغرد صيني قائمة مبكرة للهاتف غير المعلن عنه على موقع JD.com، ولنلق نظرة على التفاصيل التي ظهرت من خلال قائمة التجزئة.

مواصفات Honor X50 GT (المشاعة)

وفقًا لقائمة JD، سيأتي Honor X50 GT بشاشة بحجم 6.81 بوصة، ولم تذكر القائمة ما إذا كان الجهاز سيأتي بلوحة LCD أم OLED،و ستقدم الشاشة دقة Full HD+ تبلغ 2388 × 1080 بكسل.

تحت الغطاء، سيحتوي الجهاز على معالج Snapdragon 888 القديم، و يقترن مع ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي(RAM) ، و 256 جيجابايت من التخزين.

سيعمل الهاتف بواسطة بطارية بسعة 4800 مللي أمبير، ولكن ليست هناك معلومات حول قدرات الشحن السريع لها.

تكشف القائمة أيضًا أن Honor X50 GT يتميز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا أساسية خلفية بدقة 50 ميجابكسل.

تشير القائمة حتى إلى أن الجهاز سيكلف 1898 يوان (~ 259 دولارًا) ، وهو سعر مؤقت.

ويجدر الذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، كشف مغرد المعلومات أن هاتف سلسلة Honor X50 القادم ، والذي يبدو أنه X50 GT ، سيستلهم تصميمه الأمامي من Honor X50 ، بينما سيستلهم تصميمه الخلفي من Huawei Mate X5، وبالتالي ، يشير إلى أن X50 GT سيحمل شاشةOLED ، مما يعد تحسينًا منذ أن كان لدى X40 GT من العام الماضي شاشة LCD، وقد يتم الإعلان عن الجهاز إما بنهاية هذا الشهر أو في أوائل نوفمبر.