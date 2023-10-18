تراند اليوم : مشروب سحري لتنزيل الدورة الشهرية دون ضرر صحي

تبحث الكثيرات من السيدات والفتيات عن طرق طبيعية من أجل تنزيل الدورة، ففي كثير من الأحيان قد تتأخر الدورة الشهرية لدى بعض النساء للعديد من الأسباب، وهناك بعض النساء اللاتي يلجأن إلى استخدام بعض الحيَل لتنزيل الدورة الشهرية، سواء بالاعتماد على الأدوية أو باستخدام طرق طبيعية، وسنقدم لكم في هذا المقال مشروب سحري لتنزيل الدورة الشهرية بكل سهولة.

مشروب سحري لتنزيل الدورة الشهرية

هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن الاستعانة بها من أجل تنزيل الدورة الشهرية بكل سهولة، وتتلخص أهم هذه المشروبات فيما يلي:

مشروب الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من أكثر المشروبات التقليدية الشائعة والتي يتم استخدامها من أجل تنزيل الدورة بصورة طبيعية، وهذا لاحتوائه على مجموعة من المركبات المهمة التي تؤدي إلى حدوث تقلصات في الرحم، وبالتالي زيادة درجة حرارة الجسم، وهذا يتسبب في تحفيز عملية حدوث الطمث.

مشروب البقدونس

يشتهر البقدونس بكونه يحتوي على نسب عالية من فيتامين سي ومادة الأبيول، وهذه المواد تساعد على تحفيز تقلصات الرحم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مركبات أخرى قادرة على زيادة معدل نشاط هرمون الاستروجين في الدم.

لكن يجب التنويه إلى ضرورة التأكد من عدم وجود حمل قبل تناول مشروب البقدونس، كما لا ينصح الأطباء باستخدامه للمرأة المرضعة أو المصابة بمشكلات في الكلى.

مشروب الكركم

يعتبر مشروب الكركم من أشهر الأمثلة على المشروبات التي تساعد على إنزال الدورة الشهرية، حيث يحتوي على مركب فعال معروف باسم الكركمين، والذي يؤثر على مستويات هرموني البروجسترون والاستروجين، ويحفز من معدل تدفق الدم إلى الرحم، ويمكن تحضيره بإضافة ملعقة صغيرة من الكركم على كوب من الماء أو الحليب.

ختامًا وفي نهاية المقال نكون قدمنا لكم مشروب سحري لتنزيل الدورة الشهرية خلال ساعات، حيث يُعد تأخر الدورة الشهرية من المشكلات التي يمكن أن تواجهها أي سيدة، وفي بعض الأحيان قد يصيبها القلق حيال الأمر أو وجود مشكلة صحية.