تراند اليوم : وصفة النسكافيه السحرية لصبغ الحواجب في المنزل.. نتيجة ستدهشك

تُعد وصفة النسكافيه لصبغ الحواجب في المنزل من أفضل الوصفات للحصول على شكل حواجب مناسب، حيث من المتعارف عليه أن تجربة الوصفات الطبيعية تأتي في المقام الأول قبل أي شيء آخر، خاصةً عند الرغبة في اتباع أي أفكار تجميلية بدون الحاجة إلى زيارة صالونات التجميل.

وصفة النسكافيه لصبغ الحواجب في المنزل

القهوة سريعة التحضير أو النسكافيه عبارة عن مشروب لذيذ، ولكن يمكن استخدامه أيضًا من أجل تلوين الحواجب أو تغميقها بكل سهولة، ذلك من خلال تحضير بضعة مكونات واتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي تكمُن فيما يلي:

المكونات

3 أكياس من النسكافيه، أو ما يعادل حوالي نصف كوب.

ماء ساخن.

فرشاة ماسكارا نظيفة.

أعواد قطنية.

طريقة التحضير والاستخدام

ضعي النسكافيه في وعاء مناسب، ثم قومي بإضافة الماء الساخن لتغطيته بالكامل.

قلّبي النسكافيه لحين ذوبان حبيباته والحصول على قوام سميك مثل العسل.

في حالة عدم الوصول إلى القوام المطلوب يمكنكِ إضافة المزيد من النسكافيه أو الماء لحين الحصول على القوام.

ضعي عود قطني في الخليط ثم وزعيه على الحواجب.

باستخدام فرشاة الماسكرا النظيفة وزعي المزيج على الحواجب بالكامل.

تأكدي من عدم وجود أي تكتلات على الحاجب أو أي قطع قهوة غير مذابة.

انتظري مدة لا تقل عن 12 ساعة واغسلي حاجبكِ بعد ذلك.

يمكنكِ تكرار هذه الخطوات مرة أسبوعيًا لحين الحصول على النتائج المرجوة.

في حالة الشعور بأي حرقة يجب الحرص على غسل الحواجب على الفور لعدم التعرض لأي مشكلة.

الحصول على حواجب ذات لون جيد من الأمور التي تسعى إليها أي سيدة، لذا تعتبر وصفة النسكافيه لصبغ الحواجب في المنزل من أفضل الوصفات التي يمكن اللجوء إليها بكل سهولة، والتي تمنحكِ لون حواجب رائع بدون الحاجة لاستخدام مواد ضارة.