تراند اليوم : فوائد كثيرة لا تفوتك.. 7 استخدامات الليمون الاسود المجفف في الأكل للجسم

الليمون من أهم أنواع الخضروات التي لا غنى عنها، ويرجع ذلك للفيتامينات التي يحتوي عليها، ويذكر أن هناك ليمون أسود اللون، فما هي استخدامات الليمون الاسود المجفف؟ كثيرا منا قد رأى الليمون الاسود المجفف من قبل، ولكن بالتأكيد لا يعرف أحد منا فوائده سوى أنه يتم وضعه في الطعام وبالتحديد في وصفات معينة، حتى يعطي نكهة ولكن لا تقتصر فوائد الليمون الاسود على النكهة فقط، بل يحتوي على فوائد واستخدامات لا حصر لها، وهذا ما قرر موقعنا طرحه اليوم عليكم، لمعرفة استخدامات الليمون الاسود.

استخدامات الليمون الاسود

مما لا شك فيه أنه ثبت فوائد ورق الليمون للبشرة، واستخدامات الليمون الاسود المجفف كثيرة ومتنوعة، فهو نوع من أنواع الأعشاب ويطلق عليه لومي أو نومي البصرة أو اللومي العماني، ومن استخداماته:

إعطاء نكهة مميزة في العديد من الأكلات الشرقية كالكبسة وغيرها.

مصدر أساسي من مصادر فيتامين ج وفيتامين د، بالإضافة إلى احتوائه على الكالسيوم والبوتاسيوم.

يستخدم كوقاية للقلب من الأمراض والحد من الاضطرابات التي قد تصيبه مثل الخفقان واضطراب ضخ الدم.

ويستخدم قشر الليمون للتخسيس، والمجفف منه كمطهر عام لجسم الإنسان، إذ إنه فعال بشكل قوي في التخلص من السموم التي قد تصيب الجسم وذلك بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

التخلص من اضطرابات ومشاكل الأمعاء، فهو فعال وبشكل قوي في تطهير الأمعاء والتخلص من الاضطرابات التي قد تصيبها وتطهرها.

كما يساعد المرأة بعد الولادة مباشرة على التعافي بشكل أسرع، وذلك لما يعوضه من فيتامينات ومعادن ضرورية يحتاج إليها الجسم.

أيضًا تعزيز صحة وظائف الجهاز العصبي والدماغ.

ما هي طريقة استعمال الليمون الاسود؟

يتم استخدامات الليمون الاسود عن طريق إحضار الكمية المناسبة ووضعها في المطحنة الخاصة بطحن البهارات والتوابل.

ثم القيام بطحنه جيدا حتى يصبح مسحوق بودرة.

في الخطوة التالية أضف كمية مناسبة من الماء لمسحوق الليمون الاسود البودرة.

وارفعه على النار حتى يصل لدرجة الغليان.

ثم قم بتهدئة النار وتركه خمس دقائق فقط.

ثم ضعه في كوب فارغ ويمكنك تحليته بالعسل الأبيض كما تريد، ثم تناوله بعد أن يبرد.

متى يشرب مغلي الليمون الاسود؟

ينصح الأطباء بتناول مغلي الليمون الاسود بمعدل جرعتين يوميا لحماية الجسم ووقايته من الأمراض.