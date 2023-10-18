تراند اليوم : منها تقوية الجذور ولمعان الشعر.. فوائد ماء الأرز المذهلة

تبحث الكثير من السيدات عن فوائد ماء الأرز للشعر والبشرة، ماء الأرز هو الذي نقوم بطهي الأرز به دون تغطيته من ثم نصفي الأرز ونأخذ الماء الخاص به، ويدخل ماء الأرز في الكثير من منتجات البشرة والشعر، حيث يحتوي ماء الأرز علي الكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تحافظ علي صحة البشرة.

فوائد ماء الأرز للبشرة والشعر

بعد غسل الوجه، نضع القليل من ماء الأرز عليه فهو غني بمجموعة فيتامين ب، المسئول عن تعزيز نمو الخلايا وتجديدها وإبطاء عملية شيخوختها.

بشرة ناعمة

يعمل ماء الأرز كمنعم طبيعي للبشرة، وذلك عن طريق غسل الوجه باستخدام هذا الماء.

يساعد في علاج حب الشباب

يعمل ماء الأرز علي التقليل من احمرار حب الشباب والتهابها، وذلك من خلال وضع البعض متنه علي قطعة من القطن ومن ثم نضعه علي المنطقة المصابة.

التخفيف من الحروق

يساعد ماء الأرز في علاج هذه الحروق بشكل سريع، لكن عليك استخدام الأرز بشكل دائم.

التقليل من الأكزيما

يعمل ماء الأرز علي التقليل من مشكلة الأكزيما، فقط ضعي بعضاً من ماء الأرز البارد علي مكان الإصابة.

حماية الشعر من التلف

يعمل ماء الأرز علي التقليل من مشكلة تكسر وتقصف الشعر، كما أنه يحميه من الضرر الإضافي.

تقوية جذور الشعر

يحتوي ماء الأرز علي الأحماض الأمنية الضرورية لجذور الشعر، والتي تساعد في تغذيتها وتقويتها،

زيادة لمعان الشعر

ضعي بعضاً من ماء الأرز علي فروة الرأس، واتركيه لمدة 20 دقيقة وسوف تلاحظين أن شعرك أصبح أفضل وازداد لمعانه.