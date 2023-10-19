تراند اليوم : اضبط ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023

أيام قليلة ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023، ولذلك تتزايد معدلات البحث عن الموعد الرسمي لإلغاء التوقيت الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي، ونوضح الآن على مصر فايف موعد العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2023.

موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2023

من المقرر أن يتم تطبيق التوقيت الشتوي في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2023، حيث يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر، ويتم تطبيق التوقيت الشتوي مع بداية يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2023، ويستمر العمل بهذا التوقيت لمدة 6 شهور.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

أعلن مجلس الوزراء العودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي 2023، وقد تم تطبيقه منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2023، وذلك لمدة 6 أشهر كاملة.

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والهدف من العودة مرة أخرى للتوقيت الصيفي 2023، توفير مصادر الطاقة المختلفة وترشيد الاستهلاك، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.