تراند اليوم : 5 أنواع من الشاي للتخلص من التوتر بعد يوم طويل وصعب

من المعروف أن شرب الشاي له فوائد صحية، لكن لا يعلم الكثيرون أنه يمكنه أيضًا تهدئة العقل وتقليل التوتر،لذلك قم بتحضير أحد الـ5 أنواع من الشاي للتخلص من التوتر بعد يوم طويل وصعب، فإننا محاطون باستمرار بالمحفزات التي يمكن أن تجعلنا نشعر بالتوتر والقلق، سواء كان ذلك العمل أو التعليم أو حتى الأشخاص الذين نعيش معهم، فإن يومنا مليء بالضغوطات، لذلك، نحن مدينون لأنفسنا بالاسترخاء بشكل يومي، وإحدى هذه الطرق هي تناول كوب الشاي المفضل لديك، حيث يرتبط شرب الشاي بفوائد صحية مختلفة، مثل تقليل مستويات القلق والتوتر، وحماية الخلايا من التلف، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وإدارة الوزن.

الشاي للتخلص من التوتر

فيما يلي خمسة أنواع من الشاي يمكنك تحضيرها للاسترخاء بعد يوم مرهق:

الشاي الأخضر

وهو نوع معروف من الشاي يوفر العديد من الفوائد الصحية، حيث يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من الكاتيكين والأحماض الأمينية المعروفة باسم الثيانين ومضادات الأكسدة الموجودة بشكل طبيعي، وفقا لدراسة أجرتها مجلة الأطعمة الوظيفية، فإن العناصر الغذائية للشاي الأخضر تساعد على إبطاء امتصاص الكافيين، وتؤدي إلى تأثير مهدئ، وتسلط الدراسة الضوء أيضًا على أن الشاي الأخضر يساعد على خفض مستويات القلق، ويمنع نشاط “الأميلاز”، وهو علامة على التوتر.

يمكن تحضير الشاي الأخضر بإضافة أوراق الشاي إلى الماء الساخن، وتركه لمدة 5-10 دقائق، بعد ذلك، يمكنك تصفية الشاي والاستمتاع بهذا المشروب المهدئ.

الشاي الأسود

الشاي الأسود هو نوع من الشاي شديد التأكسد، والأكسدة هي تفاعل كيميائي يتضمن تعرض أوراق الشاي للهواء، مما يؤدي إلى تحولها إلى اللون البني واسوداد لونها، يحتوي هذا الشاي على خصائص مضادة للأكسدة.

تشير دراسة أجرتها جامعة كوليدج لندن إلى أن شرب الشاي الأسود يساعد على تقليل مستويات التوتر، عن طريق إعادة مستويات هرمون التوتر إلى وضعها الطبيعي، يمكنك إضافة أوراق الشاي إلى الماء المغلي، وتركه على نار خفيفة لمدة 5 دقائق. يمكنك بعد ذلك تصفية الشاي وإضافة الليمون أو السكر حسب الرغبة.

شاي اللافندر

يعد شاي اللافندر خيارًا رائعًا لتهدئة الحالة المزاجية، حيث تفيد مستخلصات اللافندر في علاج اضطرابات القلق والاكتئاب، وفقًا لدراسة أجرتها مجلة Natural Medicine Journal. وكشفت الدراسة أن مستخلصات اللافندر تمتلك خصائص مضادة للاختلاج، ومضادة للاكتئاب، ومزيل القلق، ومهدئة، ومهدئة.

ضع براعم الخزامى في كيس أو كرة شاي، واستخدم الماء الساخن لنقع الشاي. يمكنك الاستمتاع بهذا المشروب المهدئ بعد 10 دقائق من التخمير.

شاي البابونج

شاي البابونج مشتق من زهور نبات البابونج، وهو رفيق مثالي قبل النوم، لأنه يساعد على الاسترخاء، فقد وجدت دراسة أجرتها المجلة الدولية للطب النباتي أن شاي البابونج يساعد في تقليل أعراض القلق، ويرجع هذا التأثير المهدئ وتقليل التوتر إلى وجود “أبيجينين”، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تستهدف الناقلات العصبية بشكل مباشر، وتساعد العقل على الاسترخاء.

أضف زهور البابونج إلى الماء الساخن، واتركها تنقع لمدة 2 إلى 3 دقائق، قم بتصفية الشاي ثم استمتع به.

شاي بالنعناع

شاي النعناع له تأثير قوي مضاد للقلق، ويمكن أن يساعدك على التخلص من التوتر ، كشفت الأبحاث التي أجرتها مجلة النباتات الطبية أن رائحة شاي النعناع يمكن أن تساعد في الاسترخاء.

وأبرزت الدراسة أيضًا أن شاي النعناع يمكن أن يقلل من أعراض الاكتئاب والقلق والتوتر المزمن، يحتوي هذا الشاي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف الألم، وتقليل مستويات الكورتيزول، مما يمكن أن يعزز مزاجك، قم بنقع أوراق نبات النعناع في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق لتحضير هذا الشاي.