تراند اليوم : السر وراء طريقة تخليل الزيتون الاسود مثل المصانع

تبحث ربات البيوت في بداية موسم نزول الزيتون الاسود في الأسواق على الطريقة الناجحة لتخليل الزيتون الاسود مثل المصانع لضمان الحفاظ على شكلة الطبيعي ذو اللون الاسود اللامع ومذاق رائع بدرجة ملوحة مضبوطة، حيث يعتبر الزيتون الاسود مادة رئيسية تضاف عند عمل البيتزا بالإضافة إلى استخدامه لتزين مائدة الطعام، لذا يتوجب الاهتمام والالتزام بالمقادير في طريقة تخليله حتى تتفادى كربة منزل المشاكل التي تواجهها بعد بعملية التخليل. مقادير تخليل الزيتون الاسود 4 كيلو زيتون أسود.

5 كوب ملح خشن.

3/4 كوب زيت الزيتون أو زيت نظيف خالي من الرائحة.

ماء.

محلول التخليل لكل كوب ماء ملعقة كبيرة هرمية من الملح. طريقة تخليل الزيتون الاسود يغسل الزيتون جيدا، ويصفى من الشوائب والأتربة.

قسمي الزيتون إلى 2 كيلو وضعيه في 2 مصفاة بلاستيكية وبين كل طبقة غاطيها بالملح حتى خلاص الكمية مع وضع أناء تحت المصفاة لنزول مرارة الزيتون.

يترك الزيتون لمدة أربعة أيام مع تكرار عملية التقليب لتأكد من وصول الملح لجميع حبات الزيتون الاسود وانكماشها.

يشطف الزيتون وينقل داخل مصفاه من الألومنيوم تحتها إناء عميق ويغمر بالماء الساخن.

يترك لمدة ساعتين لتخلص من باقي المرارة وعودة حبات الزيتون لشكلها الطبيعي بعد انكماشها.

يشطف الزيتون مرة أخرى.

حضري أربع برطمانات زجاجية بوزن كيلو.

ضعي الزيتون الأسواد داخل تلك البرطمانات مع مراعاة ترك فراغ أي سطر من الزيتون فوق السطح لوضع الزيت.

اغلي ماء ثم اتركيه يبرد فلكل كوب ماء ملعقة كبيرة من الملح على شكل هرم ولا يتم وضع خل أو ثوم.

غطي جميع العبوات بواسطة أكياس من البلاستيك وتغلق بإحكام لمنع تسرب الهواء داخلها لتجنب فساده.

يترك الزيتون لمدة ثلاثة أسابيع في المطبخ حتى ينضج الزيتون تماما.

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