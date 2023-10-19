تراند اليوم : العنب فاكهة لذيذة تحمي كبار السن من فقدان البصر

يعتبر العنب من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة العامة، بما في ذلك فيتامين C وفيتامين K والمركبات الفينولية ومضادات الاكسدة، وقد أظهرت الدراسات أن تناول العنب قد يساعد في تحسين البصر، وخاصة في سن الشيخوخة.

فوائد العنب للبصر

تعزيز صحة شبكية العين: تحتوي شبكية العين على خلايا حساسة للضوء تسمى الخلايا المخروطية، والتي تلعب دورًا مهمًا في الرؤية المركزية. وقد أظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في العنب يمكن أن تساعد في حماية الخلايا المخروطية من التلف، مما قد يساعد في الحفاظ على حدة البصر.

حماية العين من الضمور البقعي: الضمور البقعي هو مرض يصيب شبكية العين ويؤدي إلى فقدان الرؤية، وقد أظهرت الدراسات أن تناول العنب قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي، خاصةً عند الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر مثل العمر والتاريخ العائلي.

تحسين الرؤية الليلية: يساعد العنب على تحسين الرؤية الليلية من خلال زيادة إنتاج رودوبسين، وهو بروتين يساعد على رؤية الأشياء في الظلام.

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العنب وتحسين البصر في سن الشيخوخة

تزداد أهمية الحفاظ على صحة البصر مع تقدم العمر، حيث تميل العين إلى التلف بمرور الوقت، وقد أظهرت الدراسات أن تناول العنب بانتظام قد يساعد في إبطاء عملية تدهور البصر المرتبطة بالعمر.

في دراسة استمرت لمدة 12 عامًا، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من كوب واحد من العنب يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بفقدان البصر بنسبة 36٪ مقارنةً بالأشخاص الذين لم يتناولوا العنب.

في دراسة أخرى، وجد الباحثون أن تناول عصير العنب يوميًا لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى تحسين الرؤية الليلية لدى الأشخاص الذين يعانون من إعتام عدسة العين.