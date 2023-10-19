تراند اليوم : هل أنت عبقري… أوجد 3 اختلافات بين الصورتين في 20 ثانية؟

عزيزي القارئ هل يمكنك إيجاد الاختلافات بين الصورتين في هذا اللغز، فأننا نقدم لكم لعبة الاختلافات الرائعة المميز لدي الكثير من الأشخاص، فإذا كنت عبقري وقوي الملاحظة وعالي التركيز يمكنك العثور على الاختلافات بين الصورتين خلال 20 ثانية فقط.

أوجد 3 اختلافات بين الصورتين

أمامك صورتين متطابقتين في التفاصيل ولكن هناك 3 اختلافات بين الصورتين، ولذلك عليك التركيز في الصور لاكتشاف أماكن الاختلافات الموجود بينهم.

أن الاختلافات لم تكون واضحة لذلك عليك التحقق بعناية في جميع تفاصيل الصور لأنها موجودة في أمكان لم يتوقعها الكثير إلا ذات العيون الحادة.

هل وجدت الاختلافات بين الصور

هيا أسرع فالوقت ينفذ سريعاً فلم يبقي الكثير من الوقت عليك الاستمرار في البحث بعناية إلى جميع إنحاء الصور لاكتشاف الاختلافات الموجودة في الصور.

وقتك ينفذ…

اسرع قليلاً…

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حل اللغز

بعد أن توصلنا إلى نهاية لغزنا اليوم، إذا لم تتوصل إلى جميع الاختلافات الآن، ولكن إذا كنت توصلت بالفعل إلى الاختلافات فأنت بلا شك شخص عبقري ومميز للغاية، وإليكم الحل الآن:

طرطور الفتاة التي بالوسط شكلها مختلف في الصورة الثانية. الشريط الأحمر الموجود على علبة الهدايا مختفي في الصورة الأخري. رابط شعر الفتاة التي على الجانب الأيسر.

بعد أن أوضحنا لكم جميع الاختلافات الموجود بين الصورتين، هل يمكنك أخبرنا كم أستغرق منك اكتشاف الاختلافات 3 بين الصورتين للتعرف عليهم، أم كان صعب لديك ونظرت إلى الحل بالأسفل.