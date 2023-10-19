تراند اليوم : أواني الألومنيوم وورق الألومنيوم .. 5 مخاطر صحية خطيرة قد لا تعرفها واعرف البديل الآمن للطهي

الناس يطبخون باستخدام أواني الألومنيوم وورق الألومنيوم لسنوات، ولكن الآن فقط اكتشفنا المخاطر الصحية المرتبطة بها، الألومنيوم هو في الواقع المعدن الأكثر توزيعًا للحرارة على هذا الكوكب ويستخدم في إنتاج العديد من المنتجات اليومية، وهو موجود في أدوات الطبخ المصنوعة من الألومنيوم، وعلب الصودا، والسلع المعلبة، وورق الألومنيوم، وأدوات الألومنيوم، ويوجد أيضًا في اللقاحات ومزيلات العرق والأسبرين ومضادات الحموضة ومسحوق الخبز وحتى الدقيق.

ما هي الكمية المقبولة صحيا للألومنيوم في الجسم

إن كمية الألومنيوم التي نتعرض لها كل يوم مروعة للغاية، وأسوأ ما في الأمر هو أننا لا نحتاج إلى الألومنيوم للبقاء على قيد الحياة، في الواقع، ضرره أكثر من نفعه، قد يدفعك هذا إلى التساؤل – هل يجب حقًا أن أطبخ باستخدام ورق الألمنيوم؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن جسم الإنسان قادر على التخلص من كميات صغيرة من الألومنيوم بكفاءة، لذلك يعتبر تناول حوالي 40 ملجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا آمنًا، لذلك بالنسبة للشخص الذي يزن 60 كجم، فإن الكمية المسموح بها ستكون 2400 ملغ، ولسوء الحظ، فإن معظم الناس يتناولون أكثر بكثير من هذه الكمية بالمستويات التي نتعرض لها.

المخاطر الصحية للطهي باستخدام رقائق الألومنيوم

ظل العلماء ينظرون إلى التهديد المحتمل الذي قد يشكله التعرض المفرط للألمنيوم على صحة الإنسان لسنوات، وقد وجدوا بعض النتائج المثيرة للقلق، نظرًا لأن جسمك لا يحتاج فعليًا إلى رقائق الألومنيوم، فإنه لا يعرف حقًا ما يجب فعله به عندما يدخل الجسم، في حين أن أجسامنا سوف تتخلص من السموم بكميات صغيرة بمرور الوقت، إلا أنها ليست بالضرورة مستعدة للكميات التي نتناولها يومًا بعد يوم، ونتيجة لذلك، يتراكم الألمنيوم الزائد ويخزن في الكلى والدماغ والرئتين والكبد والغدة الدرقية، حيث يتنافس مع الكالسيوم على الامتصاص ويمكن أن يؤثر على تمعدن الهيكل العظمي.

الألومنيوم وعظامنا

لا يتراكم الألومنيوم داخل الدماغ وحوله فحسب، بل يمكن أن يتراكم أيضًا حول أنسجة العظام، أظهرت الدراسات أن الألومنيوم يتنافس مع الكالسيوم في عملية إعادة تمعدن العظام، كما ربطت المستويات العالية من الألومنيوم في الجسم بهشاشة وضعف العظام.

الألومنيوم وامتصاص العناصر الغذائية

عندما يتعرض دماغك لمستويات عالية من الألومنيوم، يعبر المعدن حاجز الدم في الدماغ ويتراكم حول الحصين والقشرة والمناطق الأخرى المرتبطة أيضًا بمرض الزهايمر، عندما يتراكم الألومنيوم في الدماغ، فإنه يبدأ في التنافس مع المعادن الأساسية الأخرى التي يمكن لجسمك وعقلك استخدامها بالفعل مثل المغنيسيوم والكالسيوم والحديد.

الألومنيوم والكبد والكلى والغدة الدرقية

إذا استهلكنا الكثير من الألومنيوم، فإن أجهزة التخلص من السموم في الجسم تصبح مثقلة بمهمة التخلص من أكبر قدر ممكن منه، إذا كانت كليتنا وكبدنا تعاني من ضعف بالفعل نتيجة للضغط الزائد الناتج عن الحمل الزائد المستمر للسموم، فسيتم الاحتفاظ بالألمنيوم بدلاً من ذلك ويتراكم في أنسجة الجسم، في حين أنه من المشكوك فيه ما إذا كان للألمنيوم تأثير مباشر على صحة الغدة الدرقية، إلا أن هناك الكثير من الأدلة على أن التعرض للألمنيوم يمكن أن يؤثر على الغدد الدرقية، وقد يثبط إفراز هرمون الغدة الدرقية.

ما يجب استخدامه بدلاً من الألومنيوم

بدلاً من الطهي باستخدام أواني وورق الألومنيوم، اختاري أواني الطهي الزجاجية، وبدلاً من تخزين طعامك في الألومنيوم، استخدمي بدلاً من ذلك حاويات زجاجية قابلة لإعادة الاستخدام، إذا كان يجب عليك استخدام الألومنيوم، فلا تستخدمه مع التوابل أو الأطعمة الحمضية، عليك أيضًا أن تدرك أن أواني وورق الألومنيوم ليست هي الطريقة الوحيدة التي نتعرض بها للألمنيوم، حاول تجنب منتجات النظافة التقليدية المصنوعة من الألومنيوم مثل مضادات الحموضة ومزيل العرق، وتجنب الأطعمة المصنعة والمجمدة (غالبًا ما تحتوي عبواتها على الألومنيوم).

اقرأ أيضا