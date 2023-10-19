تراند اليوم : الفوائد الصحية للمريمية.. مسكن آلام الدورية الشهرية والمزيد

يعرف الناس حول العالم ويحبون نكهة المريمية القوية الفريدة، ولكن معظمهم لا يعرفون كل شيء عن الفوائد الصحية للمريمية، هذه العشبة هي عضو في عائلة النعناع، ونكهتها القوية تعني أنها تُستخدم عادةً بكميات صغيرة، وتشمل الأعضاء الأخرى في هذه العائلة الأوريغانو والزعتر والريحان والروزماري، ويعود تاريخ استخدام هذا العشب في الطب إلى قرون، والمريمية مليئة بالفوائد والمغذيات المدهشة التي قد لا تتوقع العثور عليها في رف التوابل الخاص بك.

الفوائد الصحية للمريمية

تحتوي المريمية على مستويات عالية من فيتامين K والمغنيسيوم والزنك والنحاس، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمريمية أن توفر فوائد صحية أخرى مثل:

مضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة في محاربة الجذور الحرة في بيئتنا والتي يمكن أن تلحق الضرر بخلايانا، مما يؤدي إلى السرطان، تحتوي المريمية على كميات صغيرة من الفيتامينات المضادة للأكسدة A و C و E، كما أنها تحتوي على أكثر من 160 نوعًا من البوليفينول، وهو نوع آخر من مضادات الأكسدة.

صحة الفم

لقد ثبت أن المريمية لها تأثيرات مضادة للميكروبات تساعد في قتل البلاك. أظهرت إحدى الدراسات التي استخدمت غسول الفم القائم على المريمية أنه نجح في قتل بكتيريا العقديات المطثية المتسببة في التسوس.

تخفيف أعراض انقطاع الطمث

يختبر الجسم بشكل طبيعي انخفاضًا في مستويات هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث. هذا الانخفاض يسبب آثارًا جانبية مثل الهبات الساخنة والتعرق المفرط وجفاف المهبل والتهيج. تم استخدام المريمية كدواء تقليدي لتقليل هذه الأعراض.

المساعدة في التحكم في مستويات السكر في الدم

تم استخدام أوراق المريمية في الطب التقليدي لعلاج مرض السكري، وتدعم بعض الدراسات هذا الأمر.

تحسين الوظيفة الإدراكية

على الرغم من عدم إثبات إمكانية شاي المريمية في دعم الوظيفة الإدراكية (مهارات الدماغ مثل الذاكرة والانتباه وحل المشكلات) حتى الآن، إلا أن العديد من الدراسات تُظهر كيف يمكن لمستخلص المريمية أن يكون مفيدًا. في إحدى الدراسات، تناول أشخاص يعانون من مرض الزهايمر الخفيف إلى المتوسط مستخلص المريمية لمدة 16 أسبوعًا. أظهرت النتائج تحسنًا في القياسات الإدراكية، فضلاً عن انخفاض الاضطراب.

في الأبحاث المبكرة باستخدام الفئران، خلصت دراسة إلى أن زيت المريمية قد يكون له تأثير مضاد للضغط على الحيوانات. اقترح مؤلفو الدراسة أن البحث في زيت المريمية قد ينتج نتائج واعدة لعلاج الاكتئاب، ولكن من السابق لأوانه معرفة ذلك.

القيمة الغذائية للمريمية

تحتوي المريمية على الفيتامينات A و C، بالإضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بحالات صحية خطيرة مثل السرطان، كما أنها غنية بفيتامين K الذي يساعد الجسم على تجلط الدم، ونظرًا لأن المريمية تُؤكل عادةً بكميات صغيرة، فإنها توفر كمية عالية من العناصر الغذائية دون الكثير من السعرات الحرارية.

العناصر الغذائية لكل حصة والتي عبارة عن ملعقة صغيرة واحدة (0.7 جرام) من المريمية المطحونة تحتوي على:

السعرات الحرارية: 2

البروتين: 0.1 جرام

الدهون: 0.1 جرام

الكربوهيدرات: 0.4 جرام

الألياف: 0.3 جرام

السكر: 0 جرام

فيتامين: K 10% من المدخول اليومي المرجعي (RDI)

الحديد: 1.1% من المدخول اليومي المرجعي

فيتامين ب 6: 1.1% من المدخول اليومي المرجعي

الكالسيوم: 1% من المدخول اليومي المرجعي

RDI المنغنيز: 1% من المدخول اليومي المرجعي

تحتوي المريمية المطحونة أيضًا على العديد من الفيتامينات والمعادن، وأبرزها الكالسيوم والحديد، ولكن أيضًا الحديد والزيوت الطيارة والفلافونويد والأحماض الفينولية، ولكن نظرًا لأن المريمية تُؤكل بكميات صغيرة، فقد تحصل على مستويات منخفضة منها فقط.

ما يجب الانتباه إليه

لا يبدو أن المريمية لها أي آثار جانبية عند استهلاكها في ظل الظروف العادية، ولكن هناك عدد قليل من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار حول هذه العشبة.

يمكن أن يكون شرب الكثير من شاي المريمية أو استهلاك زيوت المريمية العطرية له تأثيرات سامة، لذلك يجب ألا تستهلك أي نوع من الزيوت العطرية، وتقتصر على 3-6 أكواب من شاي المريمية يوميًا لتكون آمنًا.

شاي المريمية

لتحضير شاي المريمية، قم بغلي كوب واحد من الماء واسكبه فوق ملعقة كبيرة من أوراق المريمية، اترك الأوراق تنقع حتى تصل إلى القوة المطلوبة (حوالي 5 إلى 8 دقائق)، ثم صب الشاي، يمكنك تحضير شاي المريمية باستخدام المريمية المطحونة، لكن كن حذرًا بشكل خاص عند التصفية لتجنب القوام الناعم.

لإضافة بعض النكهة إلى شاي المريمية، يمكنك إضافة أي من المكونات التالية:

السكر

عسل

عصير الليمون أو قشرته

قرفة

المخاطر المحتملة لزيت المريمية

يُعتقد بشكل عام أن الزيوت العطرية آمنة لأنها طبيعية، ولكن العديد من الزيوت العطرية يمكن أن تحتوي على مركبات قوية وخطرة بشكل طبيعي، زيت المريمية العطري ليس استثناءً ويمكن أن يؤدي إلى المخاطر الصحية التالية:

تسمم زيت المريمية

عندما تم إعطاء زيت المريمية العطري في التجارب السريرية، كان ذلك بكميات منخفضة تحت ضوابط صارمة للاستخلاص والتخفيف لأن ابتلاعه يحمل مخاطر التسمم، حتى الكميات الصغيرة جدًا من زيت المريمية العطري، عند ابتلاعها من قبل الأطفال، من المعروف أنها تسبب النوبات.

رد فعل تحسسي

يحمل أي زيت عطري خطر التسبب في رد فعل تحسسي. تشمل أعراض الحساسية الخفيفة الحكة أو الوخز، وضيق التنفس، والسعال، والشرى، والإغماء. قد يؤدي التفاعل الشديد إلى الحساسية المفرطة، والتي يمكن أن تكون مهددة للحياة.

من المهم ملاحظة أن مخاطر زيت المريمية العطري أكثر احتمالًا عند الاستخدام الداخلي. عند استخدام زيت المريمية العطري على الجلد أو في العلاج بالروائح، من المهم تخفيفه بشكل صحيح مع زيت ناقل.

إذا كنت تفكر في استخدام زيت المريمية العطري، من المهم التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أولاً، خاصة إذا كنت حاملاً أو مرضعة أو لديك أي حالات صحية مزمنة.