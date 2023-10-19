تراند اليوم : كارفور عامل عظمة … عروض مش هتتكرر على السلع الغذائية والمنظفات وأدوات المنزل

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عروض كارفور الاسبوعية من أكثر العروض التي تثير اهتمام المستهلكين في مصر، فقد أعلنت سلسلة السوبرماركت العالمية كارفور عن إطلاق عروض استثنائية وخصومات خيالية على جميع المنتجات والسلع في فروعها المنتشرة في مختلف محافظات مصر خلال الفترة من 19 وحتى 31 أكتوبر، وتأتي هذه العروض كجزء من جهود كارفور لتلبية احتياجات العملاء وتوفير فرصة لهم للتسوق بأسعار مخفضة والاستفادة من العروض الحصرية.
عروض كارفور على المواد الغذائية والمنظفات
تشمل عروض كارفور تخفيضات هائلة على العديد من الفئات الرئيسية للمنتجات الهامة لكل بيت، حيث يمكن للعملاء الحصول على خصومات مذهلة على المواد الغذائية بمختلف أصنافها، بما في ذلك المنتجات الطازجة مثل اللحوم والدواجن والأسماك، والخضروات والفواكه الطازجة والمعلبة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل العروض الخصومات على منتجات الألبان والمنظفات والمستحضرات التجميلية ومنتجات العناية الشخصية، تعمل كارفور على جذب العملاء من خلال تلك العروض الاستثنائية وتوفير تجربة تسوق مميزة.
- زجاجة زيت خليط حجم 700 مللي نوع ظاظا يساوي 34.95 جنية
- صلصة طماطم 300 جم يساوي 11.95 جنية
- كيلو أرز مصري يساوي 29.95 جنية
- شايني مسحوق غسيل 8 كجم يساوي 189.95 جنية
- تايد مسحوق غسيل 5 كجم يساوي 234.95 جنية
- علبة سمن كريستال 1.5 كجم يساوي 99.95 جنية
عروض كارفور على أدوات المنزل
ويتوافر داخل العروض اليوم عروض استثنائية على ادوات المنزل والملابس والمفروشات وبالإضافة إلى الخصومات المباشرة في الفروع، يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من تخفيضات إضافية عبر الموقع الإلكتروني لكارفور، حيث يتيح الموقع للعملاء تصفح المنتجات والعروض المتاحة وشراء ما يحتاجونه بكل سهولة ويُسهم في توفير الوقت والجهد، كما يوفر الموقع خدمة التوصيل إلى باب المنزل، مما يجعل تجربة التسوق أكثر راحة وملائمة للعملاء.
- بطانية طبقتين 5 كجم يساوي 1499 جنية
- لحاف فايبر كبير بسعر 799 جنية
- لحاف أطفال فرو يساوي 999 جنية
- طقم لحاف بطانية يساوي 1699 جنية
- سعر مرتبة يانسن 120*195*25 يساوي 3499 جنية
- طقم بيجاما رجالي بسعر 399 جنية
- طقم كسرولة تيفال عدد 2 قطعة يساوي 155 جنية
- ترابيزة تلفزيون بسعر 5500 جنية
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