تراند اليوم : كيفية مضاعفة الربح من تيك توك طريقة جديدة قريبًا من البرنامج

يقوم تطبيق تيك توك بتوسيع صندوق صناع المحتوى من خلال الخاصية التي ستضاف حديثا، والتي تدعي التجربة الإبداعية التي قامت بها الشركة الصينية التي تمتلك تيك توك، وفي الفترة الماضية شهد هذا التطبيق عددا من صناع المحتوى يتجاوز 50 مليون صانع محتوي، وهذا ما جعل الخاصية الجديدة متاحة لبعض الدول مثل كوريا الجنوبية، البرازيل، ألمانيا، اليابان، أسبانيا.

وقامت شركة تيك توك باختيار صناع محتوى متخصصين مع مجموعة من صناع المحتوى داخل الشركة لتجربة الخاصية الجديدة وكيف سيتم الربح المضاعف منها، وهناك احتمالات متوقعة من صناع محتوى المحترفين أن هذه الخاصية ستمحي صندوق صناع المحتوى القديم من التطبيق.

كيفية الربح المضاعفة على تطبيق تيك توك

إن شروط تطبيق تيك توك لتكون صانع محتوى وهي ألا يقل عمرك عن 20 عاما وأيضا أن يكون المحتوى أصلي، وهذا يعنى إما أن تظهر أمام الكاميرا بنفسك وبصوتك دون استعمال موسيقي جانبية أو التعليق علي أي شيء مثل مباراة كرة القدم والالعاب الاون لين جيم مثل ليوجوا اوف ليجند وغيرها، ويكون مدة الفيديو الإبداعي أكثر من دقيقة، لأن هذا الأمر يزيد من شعبيتك في هذا التطبيق يعني أن يمكن أن تحقق في اليوم الواحد أكثر من خمس آلاف مشاهدة في اليوم وهكذا تضمن أنك ستستفيد من الربح المضاعف لهذا التطبيق، ولكن بمجرد أن تسجل في الابداع التجريبي لن تتمكن من الرجوع إلى صندوق صناع المحتوى القديم، وبالرغم من هذا لم يصدر أي تقرير رسمية بإلغاء صندوق صناع المحتوى القديم، ومن المميزات في هذه الخاصية الجديدة هو تقديم متوسط الإجمالي لإيرادات المحتوى.

هل هناك مزايا آخرى يمكن الربح منها

إن الشركة الصينية التي أنشأت تطبيق تيك توك تمتلك مزايا يمكن من خلالها تحقيق الربح من خلال الاكراميات والهدايا، ويتميز أيضًا ذلك البرنامج بسلسلة جديدة تسمح لصناع المحتوى بنشر محتوى مختلف عن محتواه الأصلي من خلال الاشتراك المدفوع وهذا التطبيق يدعي تيك فانز بلس لزيادة عدد المشاهدات وتربح بطرق أسرع.