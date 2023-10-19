تراند اليوم : 7 أطعمة غنية بالكالسيوم مفيدة للجسم من بينها اللبن والأسماك

إن الكالسيوم يعد عنصرا هاما لبناء الجسم، واليوم نعرض لكم 7 أطعمة غنية بالكالسيوم اللازم لصحة الجسم وتحسين صحة العظام لأنه المكون الرئيسي للعظام في جسم الإنسان، ودائما ينصح الكبار بتناول اللبن ومنتجاته علي أساس أنه الغذاء الوحيد الذي يمد الجسم بالكالسيوم اللازم ولكن مع تقدم العلم والدراسات فقد ثبت أن الكالسيوم يتوفر في العديد من الأغذية الأخرى والتي سنتعرف عليها معا اليوم.

7 أطعمة غنية بالكالسيوم

هناك الكثير من الأطعمة المفيدة للجسم بوجه عام، والغنية بالكالسيوم لا غنى عنها للأطفال أو الكبار، لذلك نقدم لكم 7 أطعمة غنية بالكالسيوم مفيدة لتقوية العظام والتي منها:

1- البذور

من أكثر أنواع الأغذية التي بها عنصر الكالسيوم ومن أنواع البذور الغنية بالكالسيوم بذور السمسم والتي تصنع منها الحلاوة الطحينية، وبذور الشيا والتي تستخدم في النظم الغذائية بالإضافة أنها تعطي شعورا بالشبع لفترات طويلة، وأيضا بذور عباد الشمس.

2- المكسرات

يعد اللوز من أكثر أنواع المكسرات الغنية بالكالسيوم فكل كوب من اللوز يمنح الجسم 246 مجم من الكالسيوم.

بالإضافة إلى احتواء اللوز على الماغنسيوم الهام جدا للعضلات والقلب.

3- الورقيات الخضراء

الأوراق الخضراء مثل الكرنب واللفت ونبات الهندباء والسبانخ والجرجير كل هذه الأنواع وأي نوع من الخضروات الورقية تحتوي على الكالسيوم بالإضافة إلي احتوائها على البوتاسيوم الهام للجسم.

4- أنواع الجبن المختلفة

معروف أن الجبن بأنواعه يصنع من الحليب أو اللبن لأنها تستخلص من اللبن بعد عملية فصل مكوناته إلى سائل وكتلة بها الدهون الطبيعية والفيتامينات، ومن أكثر أنواع الجبن الغنية بالكالسيوم هي الموتزاريلا ويمكن إضافتها إلى المخبوزات أو السلطات أيضا.

5- الأسماك المحفوظة

على رأس الأسماك الغنية بالكالسيوم هو سمك السلمون وأسماك السردين.

يحتوي السلمون المعلب علي 826 مجم من الكالسيوم لكل علبة أي أنه يمد الجسم ب 80 % من احتياجه اليومي للكالسيوم.

بالإضافة إلى احتواء هذه الأنواع من الأسماك على فيتامين د والفسفور.

بخلاف زيت السمك المحتوي على أوميجا 3.

6- الصويا

الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا بها بروتين نباتي وكالسيوم ونسبة الكالسيوم لكل حصة حوالي 61 مجم.

بجانب أن فول الصويا يحتوي على عنصر الأوميجا 3 المفيد للقلب والدماغ.

7- اللبن والزبادي