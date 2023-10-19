تراند اليوم : الحق قدم وظائف خالية في كارفور لجميع المؤهلات للعمل فورا بفرع دمنهور

تعلن كارفور مصر عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة بفروع الشركة بمحافظة دمنهور، لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة، وبرواتب مجزية وتأمينات، وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي:

وظائف كارفور مصر

مطلوب مدير بقسم الجزارة والأسماك. مطلوب مدير بقسم المنظفات ومستحضرات التجميل. مطلوب مدير بقسم المجمدات. مطلوب مدير بقسم الخضروات والفاكهة. مطلوب مدير جودة. مطلوب مدير امن. مطلوب مدير بقسم الأجهزة الكهربائية. مطلوب مشرف بقسم الوجبات الجاهزة. مطلوب مشرفين بقسم الأسماك. مطلوب مشرفين بقسم الخضروات والفاكهة. مطلوب مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات. مطلوب سائقين. مطلوب موظفين بإدارة الموارد البشرية. مطلوب موظفين بإدارة الحسابات. مطلوب موظفين بإدارة تكنولوجيا المعلومات. مطلوب موظفين تصميم وديكور. مطلوب فنيين صيانة تبريد وتكييف. مطلوب فنيين كهرباء مُعِدَّات. مطلوب فنيين نقاشة. مطلوب فنيين سباكة.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، ويفضل خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة، وان يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية، والعمل متاح للجنسين.

وتوفر كارفور رواتب مجزية حسب الخبرة، وأرباح سنوية ويوم إجازة أسبوعيًا، بالإضافة إلى توفير تامين طبي عائلة وتأمينات اجتماعية.

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التقديم على وظائف كارفور

للتقديم على الوظائف المتاحة بفروع كارفور بمحافظة دمنهور، يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف كارفور فرع دمنهور” عبر إدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف والعنوان والمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة إن وجدت وغيرها من البيانات.