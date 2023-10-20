تراند اليوم : إطلاق OnePlus Open أخيرًا لأول مرة مع شاشتي LTPO وكاميرات Hasselblad

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لقد أصبح OnePlus Open أخيرًا حقيقة، حيث كشفت الشركة عن أول هاتف قابل للطي على الإطلاق في حدث عالمي أقيم في مومباي بالهند اليوم، التسريبات والشائعات التي سبقت حدث الإطلاق اليوم لم تترك شيئًا عن الجهاز يمكن توقعه، والجدير بالذكر أن الهاتف مخصص للأسواق العالمية مثل Find N3 من OPPO (الذي تم الإعلان عنه أيضًا في وقت سابق اليوم) للسوق الصينية، باختصار كلاهما نفس الجهاز.
OnePlus Open
مواصفات ومميزات الهاتف
أسعار OnePlus Open ومدى توفره
يتم تقديم هاتف OnePlus Open بألوان: الأسود، والأخضر، ويبدأ سعره من 1,39,999 روبية في الهند، مع بدء الطلب المسبق غدًا وبدء البيع الأول من 27 أكتوبر، يمكن شراء OnePlus Open من متاجر العلامة التجارية عبر الإنترنت وغيرها من المتاجر في الهند، بما في ذلك أمازون وريليانس ديجيتال ومتاجر الشركاء المحددين.
في الولايات المتحدة، يبلغ سعر OnePlus Open 1,699 دولارًا، في حين يكلف 1,799 يورو في أوروبا.
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