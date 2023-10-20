تراند اليوم : البازلاء الخضراء.. 4 أسباب ستغريك لتجعلها جزءًا من نظامك الغذائي

البازلاء الخضراء مليئة بمجموعة من العناصر الغذائية التي تجعلها طعامًا لا مثيل له، إنها صحية ولكن فقط إذا تم تناولها بحدود، إن أفضل ما في الأمر هو أن مذاقها ليس جيدًا فحسب، بل إنها صحية جدًا أيضًا، وذلك لأنها مصدر قوي للعناصر الغذائية وتحتوي على كميات كبيرة من الألياف ومضادات الأكسدة، علاوة على ذلك، يقال أيضًا أنها توفر الحماية ضد أمراض مثل أمراض القلب والسرطان.

البازلاء الخضراء

فوائد البازلاء الخضراء الصحية

قبل أن ننتقل إلى الفوائد، دعونا نعرف قليلًا عن البازلاء الخضراء، وتسمى أيضًا بازلاء الحديقة، فهي ذات طبيعة كروية وكانت جزءًا من النظام الغذائي البشري لأجيال، وبالنسبة للمبتدئين، فهي ليست خضروات، وإنما جزء من عائلة البقوليات، ولكن حتى ذلك الحين، يعتبره البعض من الخضروات النشوية، لأنها تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، والآن لماذا يجب أن تجعل البازلاء الخضراء جزءًا من نظامك الغذائي؟ في الواقع والمثبت علميًا، هناك أسباب مختلفة تشمل:

تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة

تحتوي البازلاء الخضراء على العناصر الغذائية في كل قضمة، بعد كل شيء، فهي مليئة بالبروتين والفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات، إضافة إلى أنها منخفضة السعرات الحرارية، وإذا كان هناك شيء واحد يجعلها متميزة عن الأطعمة الأخرى، فهو محتواها من البروتين، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد أيضًا على تعزيز الصحة بأكثر من طريقة.

تنظم مستويات السكر في الدم

إن الأطعمة المعلبة التي نتناولها اليوم مليئة بالسكريات المخفية، وقبل أن ندرك ذلك، تلامس مستويات السكر لدينا أعلى مستوياتها، ولحسن الحظ، يمكن للبازلاء أن تفعل الكثير من الخير لك، في البداية، لديها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض نسبيًا، مما يعني أنها لا ترفع مستويات السكر لديك على الفور، بالإضافة إلى ذلك، فهي غنية بالألياف والبروتين، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم.

في الواقع، تستمر الأبحاث في إظهار أن تناول بعض الأطعمة الغنية بالبروتين مفيد جدًا في خفض مستويات السكر في الدم، حتى في المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.

تساعد في عملية الهضم

كما ذكرنا أعلاه، تحتوي البازلاء الخضراء على كميات كبيرة من الألياف، والتي تعمل بشكل جيد لصحة الجهاز الهضمي، تساعد الألياف على تغذية البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يحافظ على صحتها، ويمنع تجمع البكتيريا غير الصحية، وهذا يساعد أيضًا على تقليل حدوث مرض التهاب الأمعاء ومتلازمة القولون العصبي وسرطان القولون.

تحمي من بعض الأمراض المزمنة

تحتوي البازلاء الخضراء على مجموعة من المعادن الصحية للقلب، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، ولها تأثير إيجابي على صحة القلب.

في الواقع، المحتوى العالي من الألياف في البازلاء الخضراء يساعد على خفض الكولسترول الكلي والضار، كما أنها تحتوي على مركبات الفلافونويد والكاروتينات وفيتامين C، مما يمنع حدوث أمراض القلب والسكتة الدماغية.