تراند اليوم : السمن الطبيعي.. فوائد صحية  هائلة على عكس المعتقد

يرتبط السمن دائمًا بخطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، نظرا لما يحتويه من دهون مشبعة والكولسترول، إلا انه على عكس هذا الاعتقاد الشائع، فيُعتبر السمن مصدراً غنياً بالأحماض الدهنية وبعض الفيتامينات A وD وE وK، وعناصر غذائية تمنح قيمة مضافة للنظام الغذائي، وفيما يلي نستعرض بعض أهم فوائد السمن الطبيعي وأضراره أيضا، كالتالي:

فوائد السمن الطبيعي

يعد السمن مصدراً غنياً بالأحماض الدهنية، ومن أبرزها حمض اللينوليك وحمض الدوكوساهكساينويك، فحمض اللينوليك له خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وقد يقلل من خطر الحساسية والأنسجة الدهنية في الكبد والعضلات.

وحمض الدوكوساهكساينويك أو DHA هو مكون رئيسي في أنسجة الدماغ والطبقة الخارجية لخلايا العين، وقد يُحسِّن التواصل بين الخلايا وزيادة حساسية الإنسولين وتقليل مستوى الدهون في الدم.

إضافة إلى ذلك، يحتوي السمن على فيتامينات A وE وK، التي تُعزِّز صحة المناعة والجلد والعظام، فيتامين A يُساعِد على إصلاح خلايا الجلد التالفة وتقليل ظهور التجاعيد.

بالإضافة إلى فيتامين D الذي ينظم جهاز المُنَاعَة والحفاظ على عمله بشكل صحى، وفيتامين E هو مُضاد أكسِدَة يُحَافِظ على حَمَايةِ الجلد من التَّلْف، وفيتامين K يُشارِك في تخثر الدم وتنظِيمِ مستوى الكالسيوْم.

كذلك، يحتوي السمــــــــــــــن على الكاروتينات، وهي مضادات أكسدة تُقلِّل من الإجهاد التأكسدي وتُعزِّز صحة الجهاز المناعي وتحد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

كما انه يحسن عملية الهضم، ويعزز صحة القلب نظرا لما يحتويه من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحسن وظائف المخ، فهو يجمع ما بين أحماض أوميغا 3 وأوميغا 9، وهي أحماض ضرورية لوظائف الدماغ.

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أضرار السمن الطبيعي

على الرغم من فوائده، يجب الانتباه إلى أن السمن يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكولسترول، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، فالدهون المشبعة تُرفع مستوى الكولسترول الضار LDL في الدم، مما يؤدي إلى تراكم اللويحات الدهنية في جدران الأوعية الدموية وتضييقها، هذا يُقلِّل من تدفق الدم إلى الأعضاء المهمة مثل القلب والدماغ، وقد يسبب نوبات قلبية أو سكتات دماغية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتأكسد الكولسترول أثناء عملية إنتاج السمن تحت درجات حرارة عالية، مما يزيد من خطورته على صحة القلب.

فالكولسترول المؤكسد يُحفِّز ردود فعل التهابية في جدران الأوعية الدموية، ويسهل اختراقها لخلايا المناعة والدهون، مما يُساعِد على تشكيل التصلبات.

كما أن استهلاك كميات كبيرة من السمن قد يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بالسمنة، وهذا يعرض لخطر أمراض أخرى مثل مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان.