تراند اليوم : جاهزين لسحب ال 100,000$ … فرصة للاشتراك في مسابقة الحلم لسحب يوم 26 أكتوبر 2023

مسابقة الحلم من أشهر المسابقات التلفزيونية التي يتم عرضها على قناة ام بي سي، وتعتبر المسابقة من المسابقات نألت إعجاب الكثير من المتابعين في الوطن العربي، ولذلك يسعى العديد للتسجيل في مسابقة الحلم للفوز بالجوائز الأسبوعية أو الشهرية أو الجائزة الكبري ال 100.000$.

مسابقة الحلم

تفصلنا أيام قليلة للإعلان عن الفائزون بالجائزة الشهرية والفوز 100.000 $ يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، حيث لم يكون أمامك إلا 7 أيام فقط، ولذلك نجد الكثير من المتابعين يبحثون عن رقم مسابقة الحلم للاشتراك والفوز بالجائزة الكبري بقيمة مليون دولار! أنت المليونير اشترك الآن.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الهاتف بخطوات سهلة وبسيطة من خلال الرقم التابع إلى بلدك ثم كتابة رسالة نصية تحتوي على كلمة “الحلم” أو “Dream”، ثم ستقوم المشابقة بإرسال أسئلة للإجابة عليها وعليك الإجابة بشكل صحيح، وبذلك تكون قد قمت بالاشتراك في مسابقة الحلم.

شروط الاشتراك بمسابقة الحلم

حددت المسابقة بعض الشروط التي يجب معرفتها المشتركين قبل الاشتراك في مسابقة الحلم وهذه الشروط كالتالي:

أن يكون المشترك من البلاد العربية.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

أن يكون المشترك مستوفي جميع الشروط الموضوعة من قبل المسابقة.

لا يكون المشترك له صلة قرابة بأحد العاملين في المسابقة أو في قناة أم بي سي.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك التعرف على رقم مسابقة الحلم المراد لبلدك من خلال هذه الأرقام التالية: