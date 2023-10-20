تراند اليوم : محمد صلاح يتصدر تريند بعد نشر فيديو لإغاثة غزة وصل إلى 150 مليون مشاهدة وردود أفعال الصحف العالمية

نشر محمد صلاح كابتن المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي أمس الأربعاء مقطع فيديو وصل إلى 150 مليون مشاهدة تقريبًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه لإغاثة غزة بعد مذبحة مستشفى الأهلي المعمداني.

تصريح محمد صلاح عن أحداث غزة

صرح محمد صلاح في المقطع “لم يكن من السهل أبدا الإدلاء بالتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة. لقد كان هناك الكثير من العنف والوفيات التي تفطر القلوب، التصعيد في الأسابيع الأخيرة ليس من المحتمل مشاهدته”.

وأكد صلاح “حياة كل إنسان مقدسة ويجب حمايتها يحب وقف المذابح العائلات تقطعت أواصرها ما هو واضح الآن”، وشدد “يجب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً، الناس هناك في ظروف مزرية المشاهدة في المستشفى الليلة الماضية كانت مروعة الناس في غزة يحتاجون للغذاء والماء”.

وأضاف “أناشد قادة العالم للتكاتف معاً لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء الإنسانية يجب أن تسود”.

ردود أفعال الصحف العالمية على فيديو محمد صلاح

سلطت وسائل الأعلام العالمية على تصريحات نجم ليفربول محمد صلاح بعد مقطع فيديو الذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والذي وصل إلى 150 مليون مشاهدة تقريبا تحدث فيه عن أحداث غزة في ظل القصف الغاشم من الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة وتفاعلت مع ما قاله صلاح.

صحيفة ميرور البريطانية

أوضح الصحيفة أن محمد صلاح يقول أن الإنسانية يجب أن تسود، وأضافت أن محمد صلاح لجأ لوسائل التواصل الاجتماعي ونشر رسالة عاطفية وطلب بأن تسود الإنسانية.

صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية

قالت الصحيفة محمد صلاح يكسر حاجز الصمت أخيرًا، ويوجه رسالة قوية من الشخص رقم واحد في الوطن العربي والأكثر تأثيرًا.

صحيفة تيليجراف البريطانية

علقت الصحيفة أن محمد صلاح يكسر صمته ويطالب بوقف المذابح في غزة وإسرائيل كما طالب بإرسال المساعدات إلى غزة بعد قصف المستشفى الأهلي المعمداني التي نشرت تقارير أنه أستشهد فيها أكثر من 400 شخص.

وأشارت تيليجراف بأن صلاح نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كرد فعل على الأحداث المروعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وتابعت النجم المصري صلاح هو الشخصية العالمية البارزة التي تتحدث علناً عن العواقب الكارثية للصراع المتصاعد بين الكيان الإسرائيلي وحماس.

وأردفت أن اللاعب صلاح البالغ من العمر 31 عاما هو بطل العالم العربي ورمز بات أكثر نجاحاً خارج منطقته ومكانته المميزة جعلته يتولى في كثير من الأحيان دور السفير.

صحيفة MEtro الإنجليزية

عنونت الصحيفة أن محمد صلاح نجم ليفربول يطلب وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري لغزة وسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

صحيفة إكسبريس

كتبت الصحيفة صلاح يطلب المساعدات لغزة بعد المشاهد المرعبة ونجم ليفربول يتبرع لغزة.

موقع THis is ANFIELD

فيما تحدت الموقع بأن صلاح يطالب قادة العالم بإيقاف المذابح للأرواح البريئة.

صحيفة ABOL.A البرتغالية

قالت الصحيفة صلاح يدعو لوقف الحرب لكل الأرواح المقدسة. وتابعت “اللاعب المصري ينشر فيديو عبر موفع التواصل الاجتماعي توتير يدعوا فيه إنهاء العنف بين الكيان وفلسطين”.

صحيفة ديلي ميل البريطانية

أوضحت الصحيفة أن صلاح يطالب بإيصال المساعدات إلى غزة فوراً، وأضافت أن نجم ليفربول يطالب قادة العالم التكاتف سويا من أجل إيقاف المذابح المقبلة للأرواح البريئة، متابعة صلاح يدعو زعماء العالم للمساعدة في منع المذابح، وبحسب ما ورد تبرع مهاجم ليفربول صلاح بأموال لم يكشف عنها للمدنيين ويدعو حاليا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.